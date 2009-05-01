Lincoln'ün kalemi kırıldı



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Ankara'da Bilkentli Aslanlar grubunun düzenlediği panele katıldı. Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen panel yaklaşık 1.5 saat sürerken, panelde ilk olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı

Polat'ın Cassio Lincoln ile ilgili olarak ; "sabrın da bir sınırı vardır. Galatasaray'a katkısı olmayan herkesle yollarımızı ayırırız" demesi çarpıcıydı.



Panele Galatasaray ile ilgili yaptıkları ekonomik çalışmalar hakkında bilgi vererek başlayan Adnan Polat, sürekli başarılar için sağlam ve sürekli bir ekonominin şart olduğunu belirtti ve taraftarları başta GSMobile olmak üzere kulübün taraftarlara sunduğu imkanları kullanmaya çağırdı. Adnan Polat, 'Dünyanın en büyük taraftar örgütü' olarak tanımladığı ultrAslan'a da birçok konuda yaptığı çalışmalar ve desteği için teşekkür etti. Panelde daha sonra soru-cevap bölümüne geçildi

