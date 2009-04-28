Lincoln'e yol göründü



Sarı-Kırmızılı ekipte adı sezon sonunda gönderilecekler listesinde yer alan Cassio Lincoln’e, her türlü olumsuzluğa karşın sabır gösterilmiş ve son haftalarda ortaya koyacağı performans merakla beklenir olmuştu. Ancak Brezilyalı futbolcu, verilen tüm şanslara rağmen sahada bir varlık gösteremeyince tamamen gözden düştü.



Daha önce Lincoln’ün transferi konusunda menajeri Roger Wittmann’la temasa geçen Sarı-Kırmızılı idareciler, istedikleri kulüple görüşme yapmaları için talimat vermişti. Oysa artık yönetimin de sabrı kalmadı.



Kadroyu silbaştan yapmaya karar veren yöneticiler, Wittmann’a, “Hemen bir kulüple anlaşın, gerekirse bonservis bedeli bile istemiyoruz” diye haber gönderdi.





Külfeti çok ağır



Lincoln, Galatasaray’da yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor, Schalke’den geldiği ilk sezonda ise 3 milyon Euro imza bedeli, 3 milyon Euro da senelik ücret almıştı. Bonservis bedeli ise 5 milyon Euro’ydu









