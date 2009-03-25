Lincoln'e ceza geliyor

Galatasaray'da, Eskişehirspor maçının ardından futbolculara verilen 2 günlük izin sona ererken, Brezilyalı oyuncu Lincoln, izinsiz gittiği ülkesinden dönmedi.



Lincoln, sarı-kırmızılı ekibin bu sabah yapılan antrenmanına katılmazken, yöneticilerin, Brezilyalı futbolcunun idmana gelmemesini noter vasıtasıyla tespit ettirdiği öğrenildi. Kulübün, katılmadığı her antrenman için Lincoln'e para cezası vereceği belirtildi. Lincoln'ün, kulübü arayıp, Pazartesi günü döneceğini bildirdiği ifade edildi.



Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, basına kapalı yapılan sabah antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından, dayanıklılık koşuları ve dar alanda kalecilerin de katıldığı teknik çalışmalar yaptıkları açıklandı.



Nonda'nın, dizindeki rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezinde tedavi edildikten sonra dinlendirildiği, yapılan tedavilerinin ardından Servet'in salonda, Mehmet Topal, Emre Güngör ve Murat'ın ise salonda ve sahada fizyoterapistler yönetiminde çalıştığı bildirildi.



Sarı-kırmızılı ekibin, ligin 26. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam saat 17.30'da, yarın da saat 11.00 ve 17.30'da basın ve taraftara kapalı antrenmanlarla sürdüreceği kaydedildi.



Öte yandan, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesi "www.galatasaray.org"daki "Cola Turka İdman Günlüğü"nde, Lincoln'ün antrenmana katılmaması yer almadı.





11 OYUNCU MİLLİ TAKIMLARDA



Galatasaray'ın 11 oyuncusu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarında bulunuyor.



(A) Milli Takım'ın İspanya ile 28 Mart ve 1 Nisan'da oynayacağı maçlar için Galatasaray'dan Sabri, Emre Aşık, Hakan, Ayhan ve Arda aday kadroya davet edildi.



Ümit Milli Takımı'nın Danimarka ve İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçlar için açıklanan aday kadrosundaysa sarı-kırmızılı takımdan Semih ve Aydın yer aldı.



Yabancı oyunculardan De Sanctis İtalya Milli Takımı aday kadrosuna, Milan Baros, Slovenya karşısına çıkacak Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın aday kadrosuna ve Harry Kewell da Avustralya Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası Asya elemelerinde Özbekistan ile oynanacağı karşılaşmanın aday kadrosuna davet edildi.



Barış Özbek ise Almanya Ümit Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

