Lincoln Zenit'e gidiyor

Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Lincoln, ST. Petersburg yolcusu. Bavullarını toplayarak İstanbul'dan ayrılan Lincoln'ün samimi olduğu bazı takım arkadaşlarına "Bunun geri dönüşü yok. Gidiyorum ve bir daha geri gelmeyeceğim" dediği öğrenildi.



Kafasında Galatasaray'ı bitirdiği belirtilen Brezilyalı oyuncunun ilk tercih olarak Fatih Tekke'nin takımı Zenit St. Peterburg'u istediği konuşuluyor. Lincoln'ün İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Almanya'da menajeri Marcelo Cipriano ile kısa bir görüşme yaptığı ve Zenit'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Rusya Ligi'nin henüz başında olunması nedeniyle bu transfer için Zenit yönetiminin kısa süre içinde Galatasaray yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı ifade edildi.



Sarı-Kırmızılı yönetimin de sorunlu futbolcusundan bir an önce kurtulmak istemesi nedeniyle; Meira'yı Galatasaray'dan kopartıp Zenit'e götüren menajer Marcelo Cipriano'nun Lincoln'ün transferinden de Galatasaray'a bir miktar para kazandırması bekleniyor.



(DHA)