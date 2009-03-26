T24 LogoT24 Logo
Spor

Lincoln Zenit'e gidiyor

Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Lincoln, ST. Petersburg yolcusu. Lincoln'ün takım arkadaşlarına "Gidiyorum ve bir daha geri gelmeyeceğim" dediği öğrenildi.

26 Mart 2009 02:00

Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Lincoln, ST. Petersburg yolcusu. Bavullarını toplayarak İstanbul'dan ayrılan Lincoln'ün samimi olduğu bazı takım arkadaşlarına "Bunun geri dönüşü yok. Gidiyorum ve bir daha geri gelmeyeceğim" dediği öğrenildi.

Kafasında Galatasaray'ı bitirdiği belirtilen Brezilyalı oyuncunun ilk tercih olarak Fatih Tekke'nin takımı Zenit St. Peterburg'u istediği konuşuluyor. Lincoln'ün İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Almanya'da menajeri Marcelo Cipriano ile kısa bir görüşme yaptığı ve Zenit'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Rusya Ligi'nin henüz başında olunması nedeniyle bu transfer için Zenit yönetiminin kısa süre içinde Galatasaray yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı ifade edildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin de sorunlu futbolcusundan bir an önce kurtulmak istemesi nedeniyle; Meira'yı Galatasaray'dan kopartıp Zenit'e götüren menajer Marcelo Cipriano'nun Lincoln'ün transferinden de Galatasaray'a bir miktar para kazandırması bekleniyor.

(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24