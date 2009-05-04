Lincoln eşyalarını topluyor



Sezon sonu bedelsiz olarak gönderilecek olan Cassio Lincoln, şimdiden eşyalarını toplamaya başladı.



Lig biter bitmez İstanbul’dan ayrılmayı planlayan Brezilyalı futbolcunun, Hacettepe maçı dönüşü Atatürk Havalimanı çıkışında kafileye yapılan saldırı sonrası, her defasında “Gezegenin en tutkulu taraftarı” dediği Sarı-Kırmızılılar’dan bir hayli korktuğu öğrenildi.



Lincoln, geçen sezon yaşanan şampiyonluk sonrası da, 1 gün bile kaybetmeden ülkesine dönmüş ve hiçbir kutlamada yer almamıştı. Lincoln’ün, menajeri Roger Wittmann’a, “Arap ülkelerine gitmek istemiyorum, Almanya’dan bir kulüp bulalım, olmadı Brezilya’ya dönmek istiyorum. Başka bir yere adapte olmaya çalışmak çok zor” dediği öne sürüldü.



