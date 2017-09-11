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Lincin sebebi tacizci mi yoksa alacak verecek meselesi mi ?

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesinde 39 yaşındaki C

11 Eylül 2017 22:25

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar İlçesinde 39 yaşındaki C.S., bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis, olayın cinsel taciz mi yoksa cinsel taciz süsü verilen alacak verecek meselesinden mi kaynaklandığını araştırıyor.
Olay, bugün öğleden sonra Merkez Bağlar İlçesinde meydana geldi. Bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla C.S., mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Öfkeli kalabalığın takme, tokat ve sopa darbeleriyle C.S. ağır yaralandı. Baygın halde yatan C.S.\'nin kimliğinin üzerine kağıt para bırakıldığı görüldü. C.S. ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından kalabalığın elinden kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından bölgede araştırma yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis cinsel taciz iddialarının yanısıra farklı bilgilere de ulaştı. Polis, tacize uğradığı iddia edilen çocuk ile ilgili bilgi edinilemezken, yapılan araştırmada C.S.\'ye borçlu olan kişi ile çıkan kavga sonrası olayın meydana gelliş olabileceği bilgisine de ulaştı. Olayın cinsel taciz mi, yoksa cinsel taciz süsü verilen bir alacak verecek davası mı oluduğunu yönünde araştırmalar sürdürülüyor.

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