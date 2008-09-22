Linç girişimcilerinden önce DTP’li başkana dava

Sakarya’da ‘Barış ve Kardeşlik Gecesi’ni basmaya kalkan 500 kişi hakkında hala elle tutulur bir işlem yapılmamışken DTP İlçe Başkanı hakkında ‘tahrikten’ dava açıldı



Sakarya’da DTP’lileri linç etmeye kalkışanlar için başlatılan soruşturmada geçen beş aya rağmen bir arpa boyu yol alınmazken DTP Merkez İlçe Başkanı Aziz Koçak hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrikten’ dava açıldı.



DTP’nin 27 Nisan’da Sakarya’da düzenlediği ‘Barış ve Kardeşlik Gecesi’, Alperen Ocağı üyelerince ablukaya alınmış, saldırganlar içeriye girmek isteyince 500 kişi beş saat salonda mahsur kalmıştı. Saldırganlar uzun süre dağıtılmazken, altı hamile kadın, üç çocuk ve iki kalp hastası rahatsızlanmıştı. Beş kişinin bulunduğu ambulans saldırganlarca durdurulmuş, 60 yaşındaki Ebubekir Kalkalı da kalpten ölmüştü.



Olaylardan sonra gözaltına alınan saldırganlar hakkında yürütülen soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilmezken, gecede konuşan DTP Sakarya Merkez İlçe Başkanı Aziz Koça hakkında dava açıldığı haberi geldi.

Koçak’a, o gece yaptığı, “Ali Rızaları, Deniz Gezmişleri, Mahir Çayanları, İbrahim Kaypakkayaları, Kemal Pirleri, Mazlum Doğanları ve insanları yok etmek istediniz, olmadı. Türkiye’de 40 bin köyü harmanıyla ormanıyla yaktınız, artık yeter diyoruz!” konuşması nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrikten’ Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İstanbul Başsavcılığı, o gecenin konuşmalarını ‘PKK propagandası, suçu ve suçluyu övme’ yönünden incelemiş, takipsizlik kararı vermişti.

