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Sağlık

Limonlu su zayıflatır mı?

Beslenme uzmanlarına göre, limonlu suyun zayıflamaya direkt etkisi bulunmuyor.

07 Mayıs 2009 03:00

Beslenme uzmanlarına göre maalesef hiçbir besinin ya da içeceğin zayıflatmaya direkt olarak bir etkisi bulunmuyor. Bu yüzden limonlu su da zayıflamaya yardımcı değil.

Sabah içilen limonlu ılık su; içeriğindeki limonun C Vitamini içeriği dolayısıyla güne daha zinde başlamanıza yardımcı olabilir.

Sıcak su ile soğuk su arasındaki terk fark ise mideyi terk etme hızıdır.

Soğuk su mideyi 20 dakika içerisinde terk ederken, sıcak su mideyi 80 dakikada terk eder. Bu nedenle çok fazla yemek tüketen kişiler mide hacmini dolu tutmasını sağlayabilmek için ılıktan sıcağa yakın olacak şekilde su tercih edilebilir.

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