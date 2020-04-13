200 bin ton limon çürüme tehlikesinde

Mersin'in Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede 200 bin ton limonun çürüme tehlikesinin olduğunu belirterek, ihracat için gümrük kapılarının açılması gerektiğini söyledi.

Hem iç piyasaya hem dış piyasaya yetecek miktarda limona sahip olduklarını belirten Şahin, "Depolarda ve bahçelerde bolca limon var ve ihracatın yeniden başlatılması gerekiyor. Eğer ihracat yeniden başlamazsa çürüme ile karşı karşıyayız. Bu da çiftçilerimizi perişan hale getirir" dedi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin ise ilçede limonun dalında 4 liraya satıldığına dikkat çekerek, "Ürünlerin dalında bu kadar ucuzken marketlerde 12-15 liraya satıldığını duyuyoruz. Bunda çiftçinin bir kabahati yok." diye konuştu.