Limon Yapım: Nil Makaracı'nın işine disiplinsizlik nedeniyle son verildi

Avlu dizisinin yapımcısı Limon Yapım’dan Nil Makaracı’nın "Lezbiyen olduğum için dizinin kadrosundan çıkarıldım" iddiasına yalanlama geldi. Yapım şirketi, Makaracı'nın "set disiplinine uygun davranmadığı" için işine son verildiğini açıkladı.

'Orange is the New Black' isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Avlu'da rol alan oyuncu Nil Makaracı, dizinin kadrosundan çıkarıldığını iddia ederek, "Lezbiyen olduğum için, LGBT ile ilgili şeyler yazıldığı için atıldım, kötü sözlere maruz kaldım" demişti.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan dizinin yapım şirketi Limon Yapım, ‘iddiaların asılsız olduğunu’ belirtti.

Limon Yapım’ın açıklaması şöyle: “Avlu dizisi kadrosundaki Nil Makaracı’nın kendi hesaplarından yaptığı açıklama gerçek dışıdır. Bölüm oyuncusu, ne cinsel tercihi sebebiyle dizinin kadrosuna dahil edilmiş, ne de bu sebeplerden ötürü diziden çıkarılmıştır. Makaracı, set disiplinine uygun davranmadığı için işine son verilmiştir. Oyuncunun yaptığı açıklamalar ve internet sitelerinde yer alan haberler, ne yapım şirketimizi ne de kanalı bağlamaktadır. Kamuoyuna duyurulur…”