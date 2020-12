LimonHost en yeni teknolojiler ile kesintisiz hizmet veriyor

Hosting, web sitelerinin içeriklerini depolanmasını ve dünyanın her yerindeki kullanıcıların her an erişebileceği şekilde yayınlanmasını sağlayan teknoloji olup aynı zamanda barındırma anlamına geliyor. Web sitesinin türü, içerik yoğunluğu, amacı, veritabanı ihtiyaçları ve hangi içerik yönetim platformunu kullandığı gibi etkenler hosting seçiminde önemli bir rol oynuyor. Kullanıcılar bu kriterleri en iyi şekilde karşılayabilecek, uygun hosting planını seçtiklerinde sitelerini yüksek bir performans ile yayınlayabiliyorlar. Ayrıca ilerleyen dönemlerde network altyapısından ve mevcut hosting paketinin özelliklerinden dolayı oluşma ihtimali olan performans ve kesinti sorunlarının da önüne geçmiş oluyorlar.

Kişisel bloglarda genellikle Joomla ve Wordpress gibi içerik yönetim sistemleri kullanılıyor. Wordpress içerik yönetim sistemleri içerisinde en popüleri olup dünya genelindeki siteler arasında % 65 civarında bir paya sahip bulunuyor. Wordpress kullanıcılar tarafından; yönetim kolaylığı, tema ve eklenti seçeceği gibi özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. LimonHost’un FastWP hosting paketi, Wordpress kullanıcıları için özel olarak hazırlanmış olup Wordpress siteleri için manuel güncelleme yapılma ihtiyacını ortadan kaldırması gibi pek çok kolaylığı barındırıyor.

İşletmeler için yalnızca tanıtım amacına yönelik bir web sitesi kurmak isteyenlerin çok kapsamlı özelliklere sahip kurumsal hosting paketlerine ihtiyaçları olmuyor. Sitenin adını içerecek mail hesabının sayısının ihtiyacı karşılayacak sayıda olmasına özen gösterilmesi ilk aşama için yeterli olabiliyor.

E-ticaret sitesi olarak da adlandırılan online satış sitelerini kurmak isteyen kullanıcıların, ürün girişlerinin veri tabanında yük oluşmasının engellenmesi gibi nedenlerden dolayı limitsiz hosting paketlerini seçmeleri tavsiye ediliyor. E-ticaret siteleri yoğun trafik alabiliyor ve çok fazla disk alanı tüketmeleri söz konusu olabiliyor. E-ticaret sitesinin içeriğinin ve trafiğinin yoğunlaşması zaman içerisinde özel hosting çözümlerine başvurulması ihtiyacını da doğurabiliyor. Sınırsız hosting paketlerinde; disk alanı, subdomain, trafik, e-posta hesabı ve veritabanı oluşturma gibi pek çok özellik sınırsız olarak sağlanıyor. Bunlar arasında sınırsız web sitesi barındırma özelliği de bulunuyor. Çok sayıda web sitesinin tek bir hosting paketi altında barındırılması yönetimi kolaylaştırmasının yanı sıra proje maliyetlerini düşürmesi nedeni ile de önemli bir avantaj olarak kabul ediliyor. Limitsiz hosting paketlerinde oluşturulacak olan tüm projeler için sınırsız disk alanı sunulduğundan kullanıcılar sitelerinde kullanmakta oldukları görseller ve diğer dosyalar için depolama alanı konusunda herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmıyorlar. Ziyaretçilerin her sayfa gösterimi web sitelerinin trafik kotasına yansıyor. Hosting paketinin sağlamakta olduğu trafik kotası aşıldığında sitenin yavaşlaması hatta fazla kaynak kullanımından kapanması söz konusu olabiliyor. LimonHost’un sınırsız hosting paketlerinde yer alan sınırsız trafik özelliği bu tür istenmeyen durumların yaşanmasının önüne geçebiliyor.

LimonHost Sunucu Yönetimi Hizmeti De Veriyor

LimonHost’un kullanıcılarına sunduğu sunucu yönetimi ile sistemi aksatacak ya da performansta düşüklüğe neden olacak sorunların engellenmesi amaçlanıyor. Buna rağmen sorun oluşması durumunda ise anında müdahale ediliyor ve sistemin normal haline gelmesi sağlanıyor. Ardından da sorunun yeniden oluşmasını engellemeye yönelik tedbirler alınıyor. Yeterli teknik bilgisi olmayan, firmasında IT personeli çalıştırmak istemeyen aynı zamanda da bu işlere kendisi vakit ayırmak istemeyen kullanıcılar için sunucu yönetimi ideal bir çözüm olarak kabul ediliyor.

LimonHost’un sunucu yönetim hizmeti ile; söz konusu sunucunun takibinin yanı sıra verimli ve düzenli bir şekilde çalışması sağlanıyor. Sistemin güvenliği ve optimizasyonu ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Serverlarda problem oluşması durumunda bu sorunlara anında müdahale ediliyor ve sunucu üzerindeki yazılımlar güncel tutuluyor. Sunucu yönetimi hizmetini veren LimonHost mühendisleri kullanıcılara 7/24 destek sağlıyorlar.

LimonHost sunucuları cluster mimarisi kullanılarak tasarlanıyor. Bu sayede yedekli sunucu ve network ile % 99,9 erişebilirliğe sahip bulunuyor. Bunun yanı sıra LimonHost’un ISO 27001 standardı ile yönetilmekte olan ve olağanüstü durumlarda da başarılı bir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanan yedekli bir veri merkezi bulunuyor. Sunucular arasında yüksek hızda erişimin mümkün olduğu LimonHost’un sınıcıları son teknoloji network ekipmanları ile ve yümü yedekli 40 Gbps bant genişliğine sahip olarak rakipsiz fiyatlar ile hizmet veriyor. Sınırsız trafiğe uygun olan tüm sunucular için dedike 100 Mbit sınırsız internet imkanı sunabiliyor.

Linux sunucular kullanıcılara pek çok panel seçeceğinin yanı sıra kaliteli bir hizmet de sunuyor. LimonHost’un tam yedekli bulut sunucu altyapısı ile hem Windows hem de Linux sunucular dakikalar içerisinde kurulabiliyor. LimonHost’un tüm Windows sunucu planları da cloud teknolojisi ile yedekleniyor. Belirli periyotlarda yapılan yedekleme işlemleri sayesinde olası veri kaybı minimuma indirgenebiliyor. LimonHost’un sağladığı kesintisiz hizmet sunucular için çok önemli bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Windows sunucular kullanımı son derece kolay olan plesk Panel ile yönetme imkanına sahip bulunuyor. Plesk Panel ile kullanıcılar diledikleri tüm işlemleri tek bir tık ile gerçekleştirebiliyorlar. Kullanıcılar panel konusunda desteğe ihtiyaç duydukları takdirde LimonHost ekibi ile 7/24 iletişim kurabiliyorlar.