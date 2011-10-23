-Limon dalında kaldı MUĞLA (A.A) - 23.10.2011 - Türkiye'deki narenciye üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Muğla'da limonun, geçen yıla oranla düşen rekolteye rağmen, Rusya ve Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle dalında kaldığı bildirildi. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Muğla'nın Ege bölgesinde narenciye üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi. Özellikle limon üreticisinin bu yıl sıkıntı yaşadığını belirten Çöllü, ''Limonda geçen yıl 47 bin ton olan rekolte bu yıl 40 bin tona düştü. Geçen yıl 5-10 kuruştan sattığımız ürün bu yıl 25 kuruşa çıktı. Öyle olmasına rağmen biz halen 25 kuruşa limon satamıyoruz ve ürünlerimiz elimizde kalıyor'' dedi. Narenciye üretimi ve ihracatının bölge ve Türkiye açısından büyük önem taşıdığını anlatan Çöllü, ''Özellikle yüzde 80'i ihraç ürünü olan limon, bu yıl ihracat ettiğimiz Rusya ve Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle dalında kaldı'' diye konuştu. Geçen yıl en çok Rusya'ya limon gönderdiklerini belirten Çöllü, bu ülkeyi Almanya, Moldova ve Slovakya'nın izlediğini kaydetti. Erken kesimden dolayı geçen yıl limonlarda vasıfsızlık (su kaybı) olduğunu ve bu nedenle bir kaç TIR'ın ihracattan geri döndüğünü belirten Çöllü, bu yıl çiftçileri bilinçlendirdiklerini söyledi. Erken kesimin önlenmesi ve bununla ilgili kanun çıkarılması için ilgililerle görüştüklerini kaydeden Çöllü, ''Erken kesimin önlenebilmesi için il ve ilçedeki komisyonlara yetki verilmesini istedik. Bu konuda kanuni bir yaptırım yok'' dedi. Çöllü, tüccarların daha fazla para kazanmak için limonları sulanmadan bahçeden kesmeye başladıklarına dikkati çekerek, bundan dolayı limonların sıkıldığında suyunun çıkmadığını dile getirdi.