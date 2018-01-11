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Limanda devrilen yükün altında kalan işçi öldü

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, devrilen forkliftteki yükün altında kalarak, yaralanan liman çalışanı, 4 çocuk babası Sabri Aygan (47), tedavi gördüğü hastanede öldü

11 Ocak 2018 15:59

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, devrilen forkliftteki yükün altında kalarak, yaralanan liman çalışanı, 4 çocuk babası Sabri Aygan (47), tedavi gördüğü hastanede öldü.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Derince Limanı\'nda meydana geldi. Limanda, gemi yükünün boşaltılması sırasında forklift devrildi. Liman işçisi Sabri Aygan, devrilen forkliftteki yükün altında kaldı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yük altından çıkarılan Aygan, ilk müdahale ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ağır yaralı Aygan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah kurtarılamadı. Aygan\'ın cesedi otopsi ardından ailesine teslim edildi. Soruşturma başlatıldı.

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