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Limanda çalışan Yunus, forkliftin altında kalarak öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir limanda çalışan Yunus Temel (19) forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi

15 Ağustos 2018 12:44

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, bir limanda çalışan Yunus Temel (19) forkliftin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Hereke\'de bulunan bir limanda meydana geldi. Yük nakleden forkliftin altında kalan Yunus Temel ağır yaralandı. Limana gelen itfaiye ekibi Yunus Temel\'i aracın altından çıkardı. Kalbi duran Yunus Temel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü. Körfez Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yunus Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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