T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liman işçileri eylemde

Mersin limanında işten çıkarılan taşeron firma işçileriyle polis arasında çıkan arbedede polisin müdahalesi sert oldu

09 Mayıs 2009 03:00

Mersin limanında taşeron firmada çalışırken işten çıkarılan işçilerle polis arasında arbede çıktı. Limana işçi taşıyan servis araçlarını engelleyen ve limana girmeye çalışan işçilere, polis biber gazı ve copla müdahale etti. Limana girmeyi başaran bir işçi, 40 merte yüksekliğindeki vincin tepesine "İşimizi istiyoruz" yazılı pankart astı.

Taşeron firmada çalışırken ekonomik durgunluk ve iş hacimlerindeki düşüş gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçiler, eylemlerini 126. gününde de sürdürdü.

İşçiler sabah saatlerinden itibaren limanın A kapısı önünde toplandı.  İşten çıkarılmalarının ardından yerlerine yeni alımlar yapıldığını öne süren işçiler, bir servis otobüsünün önünü kesmek istedi.

Polis ekipleri, işçilere cop ve biber gazıyla müdahale etti.

Sendika temsilcilerince yatıştırılan işçiler, bir süre sonra limana girmeye çalıştı.

Liman işletmesi binasının camlarını da taşlayan işçilere polis bir kez daha müdahale etti. İşçiler, liman kapısından uzaklaştırıldı.

Liman sahasına girmeyi başaran bir işçi ise, yaklaşık 40 metre yüksekliğideki vincin üzerine çıkarak, "İşimizi istiyoruz" yazılı bir pankart açtı.

Yaşanan olaylar nedeniyle, polis liman girişinde güvenlik önlemlerini artırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24