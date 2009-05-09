Liman işçileri eylemde

Taşeron firmada çalışırken ekonomik durgunluk ve iş hacimlerindeki düşüş gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçiler, eylemlerini 126. gününde de sürdürdü.İşçiler sabah saatlerinden itibaren limanın A kapısı önünde toplandı. İşten çıkarılmalarının ardından yerlerine yeni alımlar yapıldığını öne süren işçiler, bir servis otobüsünün önünü kesmek istedi.Polis ekipleri, işçilere cop ve biber gazıyla müdahale etti.Sendika temsilcilerince yatıştırılan işçiler, bir süre sonra limana girmeye çalıştı.Liman işletmesi binasının camlarını da taşlayan işçilere polis bir kez daha müdahale etti. İşçiler, liman kapısından uzaklaştırıldı.Liman sahasına girmeyi başaran bir işçi ise, yaklaşık 40 metre yüksekliğideki vincin üzerine çıkarak, "İşimizi istiyoruz" yazılı bir pankart açtı.Yaşanan olaylar nedeniyle, polis liman girişinde güvenlik önlemlerini artırdı.