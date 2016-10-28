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Limak Holding, Cengiz-Limak-Kolin ortaklığından ayrılıyor

İstanbul'un Avrupa Yakası Elektrik Dağıtımı ihalesini kazanan ve 2013 yılından bu yana CLK Boğaziçi Elektrik adını kullanan Cengiz-Limak-Kolin ortaklığı dağılıyor

28 Ekim 2016 20:46

2013 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'na elektrik sağlayan Boğaziçi Elekrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) özelleştirme ihalesini kazanan CLK ortaklığında Limak Holding'in ayrılık kararı aldığı öğrenildi. CLK ortaklığı sadece BEDAŞ ile sınırlı değildi. CLK Enerji, BEDAŞ'ın yanında Uludağ (UEDAŞ), Akdeniz ve Çamlıbel (ÇEDAŞ) dağıtım ihalelerini de kazanmıştı. 

 

Uludağ Limak'a 3 bölge Cengiz-Kolin'e

 

Ufuk Korcan’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, Antalya, İstanbul, Sivas (Çamlıbel) ve Uludağ bölgelerindeki elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştiren CLK Grubu'nda ortaklığı bulunan 3 grup şirketlerin dağılımını da yaptı. Buna göre,  Limak, Bursa Uludağ bölümünü alırken, Cengiz ve Kolin ortaklığı ise diğer üç bölgenin elektrik dağıtım hizmetini sürdürecek. 
 

Resmi açıklama geldi

 

Şirketten yapılan açıklamada, "Elektrik dağıtım ve perakende sektöründe Boğaziçi, Uludağ, Akdeniz ve Çamlıbel dağıtım ve perakende şirketlerinin üst çatısı olan CLK Enerji, farklı stratejilere odaklanabilmek için hisseleri yeniden yapılandırma kararı aldı. Buna göre ilgili kreditör kuruluşlar, EPDK, Rekabet Kurumu ve diğer izinlerin alınmasının ardından Limak, Uludağ EDAŞ ve Uludağ Perakende şirketlerindeki Cengiz ve Kolin hisselerini devralacak. 

Boğaziçi, Akdeniz, Çamlıbel BEDAŞ ve perakende şirketlerinde ise Cengiz ve Kolin şirketleri, Limak’a ait hisseleri devralacak" denildi.

 

BEDAŞ'a 2 milyar dolar vermişti

 

Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım bölgesi Boğaziçi Elektrik ihalesinde devler yarışmıştı. 7 grubun katıldığı ihalede 4.2 milyon aboneli BEDAŞ'a en yüksek teklif 1 milyar 960 milyon dolarla Cengiz-Kolin-Limak konsorsiyumundan gelmişti.

CLK ortakları, dağıtım özelleştirmelerinin ilk ihalelerinde Uludağ Elektrik Dağıtım’ı yüzde 33’er payla bölüşerek, 940 milyon dolara aldılar. Arkasından Çamlıbel Elektrik Dağıtım’ı da aynı şekilde yüzde 33’er payla 258.5 milyon dolara kazanan CLK ortaklığı Akdeniz EDAŞ ihalesini de 546 milyon dolarlık teklifle almışlardı.

 

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