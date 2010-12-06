-LILLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında, sahasında Lorient'i 6-3 yenen Lille liderlik koltuğuna oturdu. Lorient deplasmanda oynadığı maçın 7. dakikasında Kevin Gameiro'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, bu üstünlük fazla sürmedi ve Lille'in golcüsü Moussa Sow 10. dakikadaki golüyle maça 1-1 eşitliği getirdi. 18. dakikada Lille, Lorient'dan Maxime Baca'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti, ancak bu gole Kevin Gameiro 45+3. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 2-2 bitti. Lille, Moussa Sow ile 49. dakikada 3-2 öne geçti, Lorient 57. dakikada Lynel Kitambala'nın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Bu dakikadan sonra Lille arka arkaya goller buldu. Lille'i galibiyete taşıyan golleri 58. dakikada Gervinho, 82. dakikada Moussa Sow, 88. dakikada Pierre-Alain Frau attı ve Lille sahadan 6-3 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Ligde, 28 puanlı lider Lille ile düşme potasının hemen üzerindeki 16. Nancy arasında sadece 9 puan fark bulunuyor. Geçen haftayı lider kapatan Marsilya ise Nice deplasmanında Emerse Fae'nin 90+1. dakikada attığı golle 1-0 yenilerek 3 puan kaybetti ve 4. sıraya düştü. Ligue 1'de 2. sıraya evinde Brest'i 3-1 ile geçen Paris Saint Germain (PSG) yükseldi. Maçta PSG'nin gollerini Nene (Dk. 5), Mathieu Bodmer (Dk. 59) ve Ludoviç Giuly (Dk. 78), Brest'in tek golünü Nolan Roux (Dk. 54) attı. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 16. haftada şu sonuçlar alındı: Lens - Auxerre 1 - 1 Sochaux - Valenciennes 2 - 1 Toulouse - Caen 1 - 0 Arles-Avignon - Nancy 1 - 1 Rennes - Monaco 1 - 0 Montpellier - Lyon 1 - 2 Lille - Lorient 6 - 3 Nice - Marsilya 1 - 0 Paris SG - Brest 3 - 1 Saint-Etienne - Bordeaux 2 - 2 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ---------------------------------------------------- 1. Lille 16 7 7 2 31 20 28 2. Paris St Germain 16 7 6 3 26 16 27 3. Rennes 16 7 6 3 17 11 27 4. Marsilya 16 7 5 4 25 15 26 5. Lyon 16 7 5 4 22 19 26 6. Stade Brest 16 7 4 5 19 14 25 7. Sochaux 16 7 3 6 27 19 24 8. Bordeaux 16 6 6 4 21 18 24 9. Toulouse 16 7 3 6 17 16 24 10. Montpellier 16 7 3 6 14 18 24 11. St Etienne 16 5 7 4 21 19 22 12. FC Lorient 16 6 3 7 19 21 21 13. Auxerre 16 4 8 4 22 19 20 14. Nice 16 5 5 6 13 17 20 15. Valenciennes 16 4 7 5 18 17 19 16. AS Nancy 16 5 4 7 18 26 19 17. Monaco 16 2 9 5 15 15 15 18. Racing Lens 16 3 6 7 15 27 15 19. Caen 16 3 5 8 16 26 14 20. AC Arles-Avignon 16 1 4 11 10 33 7 -GOL KRALLIĞI- 13 Moussa Sow (Lille) 10 Youssef El Arabi (Caen) 9 Nene (Paris St Germain) 8 Kevin Gameiro (Lorient) Dimitri Payet (St Etienne) 7 Brown Ideye (Sochaux) Gervinho (Lille) Gregory Pujol (Valenciennes)