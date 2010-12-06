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LILLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 13:28

-LILLE LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 16. haftasında, sahasında Lorient'i 6-3 yenen Lille liderlik koltuğuna oturdu. Lorient deplasmanda oynadığı maçın 7. dakikasında Kevin Gameiro'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, bu üstünlük fazla sürmedi ve Lille'in golcüsü Moussa Sow 10. dakikadaki golüyle maça 1-1 eşitliği getirdi. 18. dakikada Lille, Lorient'dan Maxime Baca'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti, ancak bu gole Kevin Gameiro 45+3. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 2-2 bitti. Lille, Moussa Sow ile 49. dakikada 3-2 öne geçti, Lorient 57. dakikada Lynel Kitambala'nın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Bu dakikadan sonra Lille arka arkaya goller buldu. Lille'i galibiyete taşıyan golleri 58. dakikada Gervinho, 82. dakikada Moussa Sow, 88. dakikada Pierre-Alain Frau attı ve Lille sahadan 6-3 galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Ligde, 28 puanlı lider Lille ile düşme potasının hemen üzerindeki 16. Nancy arasında sadece 9 puan fark bulunuyor. Geçen haftayı lider kapatan Marsilya ise Nice deplasmanında Emerse Fae'nin 90+1. dakikada attığı golle 1-0 yenilerek 3 puan kaybetti ve 4. sıraya düştü. Ligue 1'de 2. sıraya evinde Brest'i 3-1 ile geçen Paris Saint Germain (PSG) yükseldi. Maçta PSG'nin gollerini Nene (Dk. 5), Mathieu Bodmer (Dk. 59) ve Ludoviç Giuly (Dk. 78), Brest'in tek golünü Nolan Roux (Dk. 54) attı. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 16. haftada şu sonuçlar alındı: Lens - Auxerre                         1 - 1 Sochaux - Valenciennes                 2 - 1 Toulouse - Caen                        1 - 0 Arles-Avignon - Nancy                  1 - 1 Rennes - Monaco                        1 - 0 Montpellier - Lyon                     1 - 2 Lille - Lorient                        6 - 3 Nice - Marsilya                        1 - 0 Paris SG - Brest                       3 - 1 Saint-Etienne - Bordeaux               2 - 2 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                O   G   B   M   A   Y   P ---------------------------------------------------- 1. Lille               16   7   7   2  31  20  28 2. Paris St Germain    16   7   6   3  26  16  27 3. Rennes              16   7   6   3  17  11  27 4. Marsilya            16   7   5   4  25  15  26 5. Lyon                16   7   5   4  22  19  26 6. Stade Brest         16   7   4   5  19  14  25 7. Sochaux             16   7   3   6  27  19  24 8. Bordeaux            16   6   6   4  21  18  24 9. Toulouse            16   7   3   6  17  16  24 10. Montpellier        16   7   3   6  14  18  24 11. St Etienne         16   5   7   4  21  19  22 12. FC Lorient         16   6   3   7  19  21  21 13. Auxerre            16   4   8   4  22  19  20 14. Nice               16   5   5   6  13  17  20 15. Valenciennes       16   4   7   5  18  17  19 16. AS Nancy           16   5   4   7  18  26  19 17. Monaco             16   2   9   5  15  15  15 18. Racing Lens        16   3   6   7  15  27  15 19. Caen               16   3   5   8  16  26  14 20. AC Arles-Avignon   16   1   4  11  10  33   7   -GOL KRALLIĞI- 13 Moussa Sow (Lille) 10 Youssef El Arabi (Caen)  9 Nene (Paris St Germain)  8 Kevin Gameiro (Lorient)              Dimitri Payet (St Etienne)  7 Brown Ideye (Sochaux)                   Gervinho (Lille)                        Gregory Pujol (Valenciennes)

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