Kadrosunda Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Ligue 1 ekiplerinden Lille'in attığı son 16 golün 10'u Türk oyunculardan geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Celtic ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Zeki Çelik'in golü Lille'i adeta kurtardı.



UEFA Avrupa Ligi H grubu 2. maçında Lille ile Celtic, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Celtic'in golleri 28. ve 33. dakikalarda Mohamed Elyounoussi'den geldi.



Lille'nin golleri ise 67. dakikada milli oyuncu Zeki Çelik ve 75. dakikada Ikone'den geldi.Karşılaşmada milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise, 64. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla beraber Lille puanını 4'e yükseltirken, Celtic ise grupta 2. maçında ilk puanını aldı.

Bu skorla birlikte Lille'in attığı son 16 golün 10'u Türk oyunculardan geldi. Toplamda Burak Yılmaz 4, Yusuf Yazıcı 4 ve Zeki Çelik 2 gol attı.