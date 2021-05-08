Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille takımının yıldızı Burak Yılmaz için Lille Belediyesi'nden "Heykelini yapacağız" paylaşımı yapıldı.

Lille'in Lens'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada biri penaltıdan iki gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmasına büyük katkı verdi.

Lille Belediyesi, Lens maçı sonrasında yaptığı paylaşımda, "Böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız..." ifadeleri kullanıldı.

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