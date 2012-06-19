Likya Orkidesi koruma altına alınacak

Dünyada sadece Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan bir endemik tür olan Likya Orkidesi'nin korunması amacıyla 'Likya Orkidesi'ni Koruma Projesi'' hazırlandı.

Dünyada sadece Kaş ilçesinin Ağulu ve Çukurbağ köyleri arasındaki bir alanda bulunan ve 250 adet kaldığı belirtilen Likya Orkidesi'nin korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ''Likya Orkidesi'ni Koruma Projesi'', TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Kaş Kaymakamlığı tarafından da desteklenen projenin saha çalışmaları başladı.

Koordinatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deniz'in yaptığı projede Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Evren Küçükcankurtaran, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Candan Aykurt, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Bölümü Prof. Dr. Mecit Vural, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Kara, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden şube müdürleri Ahmet Kısa ve Mustafa Ülküdür, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Mehmet Ali Başaran görev alıyor.

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Likya Orkidesi'nin dünyada sadece Antalya'nın Kaş ilçesinde yayılış gösteren bir endemik bitki türü olduğunu ve 250 civarında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Yürüttükleri projenin önemli aşamalardan birisinin özel koruma alanı oluşturulması olduğunu anlatan Deniz, ''Yörede giderek artan turizm ve tarım faaliyetleri nedeniyle yapılaşma hızla artıyor. Likya Orkidesi'nin yumruları salep hammaddesi elde edilmek için sökülüyor, hayvanlar bitkiyi yiyor. Türü gelecek nesillere aktarmak amacıyla Ağullu ve Çukurbağ köyleri arasında on dönümlük alanda koruma alanı oluşturacağız. Alanda çalışma yapmaya başladık'' dedi.

Çalışmalar kapsamında türün yayılışını da inceleyeceklerini anlatan Deniz, kuruyan orkidelerin tohumları alarak Türkiye Tohum Gen Bankası'na gönderdiklerini, daha sonra orkidenin popülasyonunun artırılmasına çalışacaklarını kaydetti.

Deniz, Likya Orkidesi'nin boyunun 50 santimetreye kadar çıktığını ifade ederek, ''Bitkiler nisan ayında 7-8 çiçek açıyor. Tohumları ise haziran ayında olgunlaşıyor. Henüz türü belirlenemeyen bir arı türü, orkidelerin döllenmesini sağlıyor. Çalışmamız sırasında bu konuyu da inceleyeceğiz'' diye konuştu.