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Spor

Ligler tatil edildi ama Karşıyakalı 4 futbolcu eve gitmeyip tesislerde kaldı

"Futbolcular verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor"

22 Mart 2020 14:18

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle liglere ara verilmesine karşın TFF 3. Lig ikinci grupta mücadele eden Karşıyaka'nın 4 futbolcusu eve gitmeyip tesislerde kaldı. 

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri´nde çalışanlar dahil herkesi süresiz izne çıkarmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Metin, Harun, Battal ve Mustafa Değirmenci tesisten ayrılmadı. Tüm takım izne çıkarken evlerine gitmemeyi seçen futbolcular verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

Futbolcuların daha az insanla temas kurarak kendilerini ve çevrelerini riske atmamak için dış temasa kapalı tesiste kalmayı seçtikleri öğrenildi.

Karşıyaka'da antrenmanların yeniden başlangıç tarihi belirlenmedi.

 

 

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