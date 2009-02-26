Ligin tek yabancısı Aragones



Turkcell Süper Lig kulüpleri, artık tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullanıyor. Sezon başında üç olan yabancı teknik direktör sayısı, Michael Skibbe'nin de gönderilmesiyle bire düştü. Süper Ligin tek yabancı teknik adamı Fenerbahçeli Luis Aragones...





Türk teknik adamların şikayet konularının başında, özellikle büyük kulüplerin yabancı meslektaşlarına karşı yaptığı 'pozitif ayrımcılık' geliyordu. Yıllardır kendilerine yabancı teknik adamlar kadar şans tanınmasını isteyen Türk teknik adamlar, bu sezon hedeflerine ulaşmış gibi görünüyor.



Ligde 21. hafta sonunda yabancı teknik adam sayısı 1'e indi. Sezon başında Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalyaspor haricindeki 15 takım, yola Türk teknik direktörlerle çıkmıştı. Fenerbahçe, Luis Aragones, Galatasaray Michael Skibbe ve Antalyaspor da lige Çek Joseph Jarabinski yönetiminde girmişti.



8. haftanın sonunda Antalyaspor'un Jarabinski'yle yollarını ayırması, yabancı teknik adam sayısını 2'ye indirdi. Ligin ilk haftasından bu yana, aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Siıbbe-Aragones ikilisinden ilk kopan ise, Galatasaray'ın Alman çalıştırıcısı Michael Skibbe oldu. Kocaelispor maçının ardından görevine son verilen Skibbe, bir anlamda Aragones'i de yalnız bıraktı.



Türkiye'deki geleceği uzun süredir tartışılan Aragones'in de koltuğu çok sağlam değil. Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç'un açıklamaları, İspanyol teknik adamın Türkiye kariyerinin yakın bir zamanda sonlanabileceği şeklinde yorumlandı.



Turkcell Süper Lig'de 21 hafta sonunda ortaya çıkan tablo, Türk futbolunun artık klasikleşen "yerli mi yabancı mı" tartışmasına yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.



