Ligin ilk yarısı bitmeden, 21 takımın 10'u teknik direktör değişikliğine gitti

Geçen sezon Koronavirüs nedeniyle küme düşme uygulamasının kaldırılması sonucunda 18 takımla oynanması gereken Süper Lig, bu sezon 21 takımla devam ediyor. Henüz ligin ilk yarısı tamamlanmazken, 21 takımın 10 tanesi teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de şu ana kadar teknik direktörünü değiştiren takımlar; Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, GöztepeFraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

Dört takım, ikişer kez teknik direktör değiştirdi

Bu sezon Hes Kablo Kayserispor'da Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak, İrfan Buz ve Fuat Çapa, Yukatel Denizlispor'da ise Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak bu dört takımda teknik direktörlük yapan isimler oldu.