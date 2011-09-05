-Ligin bütün unvanları Fenerbahçe'de İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Süper Lig'de 54. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan ligde şimdiye kadar 53 sezonda 67 farklı takım mücadele etti. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 16 takımı Birinci Lig'de mücadele eden İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor. Fenerbahçe, geride kalan 53 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı bin 732 lig maçında 2 bin 947 puan toplayarak, ligin en çok puan toplayan ekibi olurken, ezeli rakibi Galatasaray'ın 45 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise bin 732 maçta toplam 2 bin 902 puan elde etti. Puan sıralamasında Beşiktaş 2 bin 830 puanla 3., Trabzonspor ise 2 bin 21 puanla 4. sırada yer aldı. 53 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam bin 732 maç yapan 2 takımdan Fenerbahçe, aldığı 986 galibiyetle, ezeli rakibi Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyetlerde Galatasaray 973 ile 2., Beşiktaş ise 929 ile 3. sırada yer alıyor. Ligin 53 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 53 gol kaydederken, Galatasaray ise 60 gol geriden 2 bin 993 gol ile ezeli rakibini izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 761. Süper Lig'in son 5 sezonunda ''3 Büyükler'' arasında yapılan değerlendirmede Fenerbahçe rakiplerine fark atarak birinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda yapılan lig maçları göz önüne alındığında 360 puan toplayıp, ezeli rakipleri Beşiktaş'ı 37, Galatasaray'ı ise 54 puan geride bıraktı. Son 5 sezonda Fenerbahçe 2, Galatasaray, Beşiktaş ise 1'er kez şampiyonluğa ulaştı.