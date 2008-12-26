Lige geri döndüler



Premier Lig’de bugün öğlen oynanan karşılaşmalarda Chelsea, West Bromwich’i mağlup ederken, Manchester United ise, Stoke City deplasmanında, son dakikalarda Tevez’in attığı golle üç puan almayı başardı.





Chelsea 2 – 0 West Bromwcih



Karşılaşmanın üçüncü dakikasında sağ kanattan Joe Cole’un yaptığı ortaya iyi yükselip güzel bir kafa vuruşu yapan Drogba, ev sahibi ekibi maçın başında öne geçirmeyi başardı. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Chelsea farkı ikiye çıkardı. Ashley Cole sol kanattan ceza sahasına girerken topu Lampard’a aktardı. Lampard topu rakibinden kurtararak topu ağlarla buluşturdu. İlk yarıda bu skorla sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu kontrolüne alan Chelsea, karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.



Stoke City 0 – 1 Manchester United



Karşılaşmanın ilk dakikasında Stoke gole çok yaklaştı. Ricardo Fuller’in ceza sahasından yaptığı vuruş farklı dışarı çıktı. 13. dakikada ise Rory Delap’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Evans ters bir kafa vuruşu yaptı. Top direğin yanından kornere çıktı. 30. dakikada konuk ekip Stoke City ceza sahasında bir karambol yakaladı. Fakat bu pozisyondan sonuç alamadılar. İlk yarıda golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarının beşinci dakikasında sağ kanattan gelen ortayı Stoke defansı uzaklaştıramadı ve Tevez’in önünde kalan topa, Arjantinli oyuncu kötü bir vuruş yaptı. Arka arkaya Fuller ve Pugh ile pozisyona gire Stoke golü bulamadı. Ardından Scholes’un yaptığı vuruşu kaleci Sorensen kornere çelmeyi başardı. Bitime yedi dakika kala Berbatov’un kale sahasına çıkardığı topa, Tevez sert ve düzgün bir vuruş yaptı, deplasmanda takımını 0-1 öne geçirmeyi başardı. Karşılaşmada bu skorla sona erdi.



Arsenal de yıkamadı: 2-2



İngiltere Premier Lig'de 19. Hafta'da nefesleri kesen maçta Aston Villa ile Arsenal sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Villa Park'ta Arsenal'in golleri 40. dakikada Denilson ve 49. dakikada Diaby'den gelirken, ev sahibi takımın golleri 65. dakikada penaltıdan Gareth Barry ve 90. dakikada Zat Knight'tan geldi.



Maçın en ilginç noktasıysa gol için bastıran takımın kalesinde golleri görmesi oldu. Aston Villa ilk yarıda rakibine büyük üstünlük kurduğu ve üç topunun direkten döndüğü ilk yarıda kalesinde golü görürken. Arsenal de farkı arttırmak için rakip kaleye yüklendiği dakikalarda Villa'nın gollerine engel olamadı. İkinci yarıda Arsenal'in Van Persie ile de bir şutu direkten döndü.



İzleyenlerin futbola doyduğu 90 dakika sonucunda Aston Villa yenilmezlik serisini 7 maça çıkartıp puanını 35'e yükseltirken, Arsenal de puanını 32'ye yükseltti.





Premier Lig’de şu ana kadar oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:



Stoke City 0 – 1 Manchester United

Chelsea 2 – 0 West Bromwich

Portsmouth 1 – 4 West Ham

Tottenham 0 – 0 Fulham

