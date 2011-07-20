-LİG'E ERTELEME GELECEK Mİ? İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, federasyonlarına, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavclığından 26 klasör belge gönderildiğini bildirdi. Aydınlar, Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasının önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Ali Aydınlar, Futbol Federasyonu'na, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 26 klasör belge gönderildiğini belirtti. ''4 klasör değil, 26 klasör belge geldi'' diyen Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konuyla ilgili hemen karar verebilecek durumda değiliz. Kararı verecek olan aslında Etik Kurul. Etik Kurul, gönderilen 26 klasör belgeyi inceleyecek, daha sonra başka klasörler gelecekse onları da inceleyecek. Gerek görürlerse tarafların savunmasını alacak ve daha sonra adı geçen kulüplerle ilgili, 'Şike var mı yok mu?', 'Teşvik var mı yok mu?' bu konularda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bir rapor verecek. Biz de aldığımız rapor doğrultusunda, talimatları uygulayarak karar vereceğiz. Neticede, 'Şike var mı, yok mu?', 'Teşvik primi var mı yok mu?' bunun kararını verecek olan Futbol Federasyonu Etik Kuruludur.'' Aydınlar, Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun, mesleğini 5 yıl ifa etmiş deneyimli ve yetkin hukukçulardan oluştuğunu belirtti. -''YARGISIZ İNFAZ MI OLACAK?''- Bir gazetecinin, ''Savunma makamı olmadan Etik Kurul bir değerlendirme yapabilir mi? Bir nevi yargısız infaz gibi değerlendiriliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir'' şeklindeki sorusunu Aydınlar, ''Etik Kurul gerek görürse tarafların savunmalarına da başvurabilir'' diyerek yanıtladı. Sürecin uzayabileceği yönündeki yorumlar konusunda ise Aydınlar, ''Gayet tabii, süreç uzayabilir. Hemen 15 günde, 1 ayda bitebilecek bir iş mi doğrusu bilmiyorum. Böyle olursa lig devam eder'' dedi. Soruşturmaya ilişkin gizlilik kararının sürdüğünü, kendilerinin belgeyi aldığını ancak belgelerin parmak iziyle girilebilinen, kamerayla gözetlenen bir odada muhafaza edildiğini ve yalnızca Etik Kurul üyelerinin bu belgeleri görebileceğini belirten Aydınlar, Etik Kurulunca da soruşturmanın gizlilik içinde yürütüleceğini ifade etti. ''Size göre Etik Kurulu raporunu çok hızlı bir şekilde mi yoksa sakin bir şekilde mi hazırlamalı'' şeklindeki soru üzerine de Aydınlar, ''Biz bu konuda bir şey söyleyemeyiz. Etik Kurulunu etkileyecek bir davranış içine girmeyiz. Etik Kurulu nasıl uygun görürse öyle davranır'' diye konuştu. -LİGLERİN BAŞLAMASI- Liglerin 5 Ağustos'ta başlamasına ilişkin kararda değişiklik yapılıp yapılmayacağını bu hafta sonu ya da büyük ihtimalle gelecek hafta başında, salı ya da çarşamba günü açıklamayı planladıklarını ifade eden Aydınlar, ''Etik Kurulu ne kadar sürede çalışmasını tamamlayacağına ilişkin bir bilgi verebilirse bu da bizim kararımızda yardımcı olabilir'' dedi. Aydınlar, şöyle devam etti: ''Ligin 5 Ağustos'ta başlaması doğru değil. Hem insanlar tatilde hem sıcak havada sporcuların futbol oynaması da riskli bir iş. Avrupa'ya baktığımız zaman İtalya'da ligler Ağustos sonunda başlıyor. Devre arasına büyük bir boşluk bırakıyoruz. Bu sene hangi tarihte başlatırsak başlatalım, bundan sonra, biz görevde olduğumuz sürece Türkiye ligleri Ağustos sonundan önce başlamayacak. Biz bu tarihte, Ağustos başında futbol oynanmasını, yönetim olarak uygun bulmuyoruz. Bu normalde de yanlış bir uygulamaydı ama bu konuda daha önce verilmiş bir karar vardı. Ben şahsen, Ağustos başında futbol oynanmasının Türkiye gibi sıcak iklim kuşağında olan bir ülkede doğru bulmuyorum.'' Bir gazetecinin ''Belge elinizde yokken sağlıklı karar veremiyoruz demiştiniz. Şimdi belgeler elinize ulaştı'' şeklindeki sözleri üzerine Aydınlar, ''Ben sağlıklı karar veremiyoruz demedim. Belge yokken nasıl karar vereceğiz? Belge elimize bugün geldi. Kararı verecek olan da biz değiliz. Etik Kurulu bu kararı verecek. Etik Kurul 'şike' ya da 'teşvik primi var' derse biz talimatları uygulayacağız'' dedi. ''Hızlı alınmayan bir karar, Avrupa kupalarına katılacak ya da katılamayan takımlar açısından mağduriyetler yaratır mı'' şeklindeki soru üzerine de Aydınlar, ''Onu kulüpler düşünecek. Biz göreve gelmeden önce, 31 Mayıs'ta katılacak takımlar bildirilmiş. UEFA kendi takvimini uyguluyor. UEFA bu saatten sonra, yani 31 Mayıs'tan sonra herhangi bir değişikliği kabul etmiyor'' diye konuştu. Savunma avukatlarının dosyaları görüp göremeyeceğine ilişkin soruya ise Aydınlar, ''Buna Etik Kurul karar verir. Savunmasını alacağı kişilere dosyayı göstereceğini sanmıyorum, çünkü dosyada gizlilik kararı devam ediyor ancak savunmalarını alabilir. Buna Etik Kurulu karar verecek. Bu konu benim konum değil, çünkü ben hukukçu değilim'' yanıtını verdi. -''ERZİK İLE DOSTANE BİR YEMEK''- UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik ile bugün yemek yediklerinin hatırlatılması üzerine ise Aydınlar, ''Şenes Erzik ile tamamen dostane bir yemek yedik. Zaman zaman bir araya geliyoruz'' dedi.