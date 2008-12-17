Lige balans ayarı yapıldı



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, rakipleriyle aralarındaki puan farkının açılmaması için ligin zirvesine birileri tarafından balans ayarı yapıldığını söyledi.



Trabzonspor Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan ''Hamsi Günü''nünde başkan Sadri Şener açıklamalarda bulundu.



Kulüp başkanı Sadri Şener, göreve seçildikleri günden itibaren camianın tüm değerlerini bir araya getirmek, taraftarlarla bütünlüğü güçlendirmek ve bu sayede Trabzonspor'un sesinin ülke genelinde daha gür çıkmasını sağlayacak çalışmalara büyük ağırlık verdiklerini söyledi.



Şener, bu doğrultuda, gelenekselleştirmeyi düşündükleri ''Taraftar Hamsi Günü''nü, yürüdükleri bu yolda önem verdikleri kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini vurgulayarak, ''Çok yakından takip ettiğiniz gibi, yoğun çalışmalar ve büyük özveriler sonrasında oluşturduğumuz takımımız, son haftasına girdiğimiz sezonun ilk yarısında başarılı bir performans göstermiş ve uzun süre liderlik koltuğunda oturarak gücünü ispatlamıştır. Ancak özellikle Sivasspor maçıyla başlayan bir dizi hatalar ve uygulamalar, rakiplerimizle aramızdaki puan farkının açılmasını engellemiş, adeta ligin zirvesinde birileri tarafından balans ayarı yapılmıştır'' dedi.



Halen Turkcell Süper Lig'in en çok puan toplayan iki takımından biri olduklarını anımsatan Şener, ''Trabzonspor'un çıkışını engellemeye yönelik girişimler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bizlerin yönetim kurulu olarak bu çabalara karşı gereken tavrı, hassasiyeti ve mücadeleyi sonuna kadar göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu zorlu yolda camiamıza düşen, birlik ve bütünlüğümüzü bozmadan, tek yumruk halinde kararlı duruşuu korumak olmalıdır. Sezon başından bu yana sergilediğimiz çıkışta bize verdikleri destekle önemli rol oynayan taraftarlarımıza düşen, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de centilmence ve fair-play ölçüsündeki tavırlarını sürdürmeleridir. Geçmiş yıllarda Trabzon'da tansiyonun yükselmesini fırsat bilerek üzerimizde oyunlar oynamaya çalışanlara artık bu fırsatı vermeyeceğimizden herkesin emin olmasını istiyoruz'' şeklinde konuştu.

