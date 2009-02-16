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Spor

Ligde program değişikliği

Kayserispor-Bursaspor ve Sivasspor-Eskişehirspor maçlarının gün ve saatlerinde değişiklik yapıldı.

16 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 21. hafta oynanacak olan Kayserispor-Bursaspor ve Sivasspor-Eskişehirspor maçlarının gün ve saatlerinde değişiklik yapıldı.

Turkcell Süper Lig'de 21. hafta programında iki karşılaşmanın gün ve başlangıç saatinde değişiklik yapıldı.

Futbol Federasyonu'nunda yapılan açıklamada, fikstür gereği 22 Şubat Pazar günü oynanacağı açıklanan Kayserispor-Bursaspor müsabakasının 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Adana 5 Ocak Stadı'nda yapılacağı, yine 22 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacağı belirtilen Sivasspor-Eskişehirspor maçının başlama saatinin, müsabakanın naklen yayın programına alınması nedeni ile saat 15.00 olarak değiştirildiği bildirildi.

Turkcell Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Şubat Cuma:
20.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak)

21 Şubat Cumartesi:
14.00 Kayserispor-Bursaspor (Adana 5 Ocak)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
14.00 Konyaspor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
15.00 Trabzonspor-Denizlispor (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

22 Şubat Pazar:
14.00 Hacettepe-Ankaraspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Sivasspor-Eskişehirspor (4 Eylül)
19.00 Galatasaray-Kocaelispor (Ali Sami Yen)

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