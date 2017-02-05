"Ligde kötü değiliz, şampiyonluğa odaklanmalıyız!"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 2-1 kaybedip kupaya veda ettikleri Medipol Başakşehir maçında "yeterince agresif olmadıklarını" söyledi. Hollandalı teknik adam "Maça iyi başladık. Podolski'nin şutu vardı. Şanssızlık olarak değerlendirmeyelim ama yeterince agresif değildik. Isınmada Ahmet'in sakatlığı oldu ama devam etti. Wesley'nin de sıkınısı oldu. Rakip bizden daha agresifti. Yediğimiz ilk gol ofsayt. İkinci gol ise şanssız bir gol" dedi.



Emre Belözoğlu'nun Josue'ye yaptığı hareketi "sportmenlik dışı ve kabul edilemez" olarak niteleyen Riekerink "Önümüzde gerçekleşen ve sportmenlik dışı bir pozisyon vardı; Josue'nin başına gelen. Kabul edilemez ve sportmenlik dışı bir davranıştı" ifadeseni kullandı. Kalede Muslera yerine Cenk'e görev vermesiyel ilgili de konuşan Galatasaray Teknik Direktörü "Kaleciye bağlı bir sıkıntı yaşamadık. Yeteri kadar iyi oynamadık. Agresif değildik. İkinci yarının sonuna doğru pozisyonlara girdik. 2-2 de yapabilirdik. Nando (Muslera) ligde kırık parmakla inanılmaz mücadele etti. Maçtan sonra çektiği acıyı kimse bilmiyor. Takdir hakkımızı bu şekilde kullandık" dedi.



Galatasaray tribünlerinin kendisi hakkında yaptığı "istifa" tezahüratları için "Duymadım" diyen Riekerink "Şu anda lige bakıldığı zaman kötü bir durumda olduğumuzu söyleyemeyiz; üçüncü sıradayız. Kupanın dışında kaldık ama yapmamız gereken lig şampiyonluğuna odaklanmak" şeklinde konuştu.