-LİGDE İLK YAPRAK DÖKÜMÜ ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Futbolda yeni sezon açılmadan, teknik direktörlerdeki ''yaprak dökümü'' şimdiden başladı. Gençlerbirliği'nde yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Giray Bulak ile yollar ayrıldı. Alınan bilgiye göre, Giray Bulak ile yolların ayrılmasında, transfer konusunda yaşanan görüş ayrılıkları etkili oldu. Basın önünde yapılan imza törenin üzerinden henüz 1-2 hafta geçmesine karşın Bulak ve Gençlerbirliği yönetimi, taraflar arasındaki anlaşmayı karşılıklı feshetme yoluna gitti. Böylece, Süper Lig'de yeni sezon henüz başlamadan takımından ayrılan ilk teknik direktör, Giray Bulak oldu. Başkent temsilcisi, Alman teknik adam Ralf Zumdick'in ardından Bulak ile 1 yıllık sözleşme yapmıştı.