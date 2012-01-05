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Spor

Ligde ilk üç sırada değişiklik yok ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 01:38

-Ligde ilk üç sırada değişiklik yok ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası, bugün yapılan maçlarla tamamlanırken, ilk 3 sırada değişiklik olmadı. İkinci yarıdaki ilk maçında deplasmanda Orduspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 2. sıradaki yerini korudu. İlk devreyi 35 puanla Galatarasay'ın ardından 2. sırada bitiren sarı-lacivertli takım, Ordu deplasmanından aldığı 1 puanla 18. hafta sonunda 36 puanla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, 54. dakikada, Sivok'un attığı golle 1-0 öne geçti. Son dakikaları hareketli geçen maçta 90. dakikada Mustafa Pektemek ile farkı ikiye çıkaran siyah-beyazlı takım 2-0'lık galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıyı 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve yerini korudu. Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 19. hafta maç programı şöyle:  */ -18. hafta maç sonuçları- Kayserispor-Bursaspor.....................................( 0 - 2 ) Sivasspor-Kardemir Karabükspor............................( 3 - 0 ) Trabzonspor-Manisaspor....................................( 2 - 1 ) Mersin İdmanyurdu-Ankaragücü..............................( 1 - 2 ) Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor..............( 4 - 1 ) Gençlerbirliği-Samsunspor.................................( 1 - 1 ) Orduspor-Fenerbahçe.......................................( 1 - 1 ) Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor....................( 1 - 0 ) Beşiktaş-Eskişehirspor....................................( 2 - 0 ) -Puan durumu- TAKIMLAR                          O   G   B   M   A   Y   AV     P ------------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY                   18  12   4   2  31  12    19    40 2. FENERBAHÇE                    18  10   6   2  25  15    10    36 3. BEŞİKTAŞ                      18  10   5   3  27  17    10    35 4. ESKİŞEHİRSPOR                 18   9   3   6  19  17     2    30 5. GENÇLERBİRLİĞİ                18   8   5   5  26  21     5    29 6. TRABZONSPOR                   18   7   6   5  26  22     4    27 7. MERSİN İDMANYURDU             18   7   6   5  21  18     3    27 8. SİVASSPOR                     18   7   6   5  29  29     0    27 9. KAYSERİSPOR                   18   8   1   9  21  19     2    25 10. MANİSASPOR                   18   6   6   6  17  18    -1    24 11. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR          18   6   6   6  22  24    -2    24 12. BURSASPOR                    18   5   7   6  20  18     2    22 13. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR     18   5   6   7  13  17    -4    21 14. GAZİANTEPSPOR                18   4   7   7  15  18    -3    19 15. ORDUSPOR                     18   4   6   8  15  22    -7    18 16. SAMSUNSPOR                   18   2   7   9  13  23   -10    13 17. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR    18   3   3  12  18  30   -12    12 18. ANKARAGÜCÜ                   18   2   4  12  17  35   -18    10 -19. hafta maç programı- 7 Ocak Cumartesi: 13.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu (Bursa Atatürk) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun 19 Mayıs) 8 Ocak Pazar: 13.00 Manisaspor-Orduspor (Manisa 19 Mayıs) 13.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Eskişehirspor-Sivasspor (Eskişehir Atatürk) 16.00 Medical Park Antalyaspor-Kayserispor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Ankaragücü-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs) 9 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)/*

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