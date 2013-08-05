Ligde ilk hafta maçlarının programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk hafta programı açıklandı. Lig, 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Medicalpark Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 18 Ağustos Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk hafta programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

21.45 Medicalpark Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor (Akdeniz Üniversitesi)

17 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Yeni Rize Şehir)

21.45 Torku Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

18 Ağustos Pazar:

20.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 Akhisar Belediyespor-Sanica Boru Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)

21.45 Beşiktaş-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)