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Spor

Ligde ilk hafta maçlarının programı belli oldu

Sezon 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Medicalpark Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor maçıyla açılacak

05 Ağustos 2013 01:54

 

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk hafta programı açıklandı. Lig, 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Medicalpark Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor maçıyla başlayacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 18 Ağustos Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in ilk hafta programı şöyle:
16 Ağustos Cuma:
21.45 Medicalpark Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor (Akdeniz Üniversitesi)
17 Ağustos Cumartesi:
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Yeni Rize Şehir)
21.45 Torku Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
18 Ağustos Pazar:
20.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)
20.00 Akhisar Belediyespor-Sanica Boru Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Beşiktaş-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)

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