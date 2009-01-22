Ligde ikinci perde açılıyor



Turkcell Süper Lig'de 16. hafta sonunda lige verilen 32 günlük devre arasının ardından 18 haftalık ikinci bölüm heyecanı bugün Ankara'da yapılacak Ankaraspor-Konyaspor maçıyla başlayacak. 17. haftada ligin ilk 4 sırasında bulunan takımlar birbirleriyle karşılaşacak.



Turkcell Süper Lig'de 32 günlük devre arasının ardından heyecan bugün Ankara'da oynanacak Ankaraspor-Konyaspor maçıyla yeniden başlayacak.



21 Aralık 2008 tarihinde yapılan 16. hafta maçlarının ardından ara verilen ligde 18 haftalık ikinci bölüm heyecanı bugün başkentte start alacak.



Aynı zamanda ilk yarının son haftası olan 17. hafta, ligin zirvesinde yer alan takımları karşı karşıya getirecek olması bakımından büyük önem taşıyor. Ligin ilk 4 sırasında bulunan takımlar birbirleriyle karşılaşacak. Lig lideri Sivasspor, evinde, 3. sıradaki Galatasaray'ı ağırlarken, averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor ise 4. sıradaki Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonu 31 Mayıs 2009'da yapılacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek.



Sezon sonunda Turkcell Süper Lig şampiyonu olacak takım, gelecek sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkını elde ederken, lig ikincisi mücadeleye 3. ön eleme turundan itibaren dahil olacak.



Bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nı kazanacak ekip yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi adını olacak UEFA Kupası'na play-off aşamasında katılacak. Ligi 3. ve 4. olarak bitiren takımlar ise sırasıyla 3. ve 2. ön eleme turundan itibaren müsabakalara dahil olacak.



17. HAFTANIN PROGRAMI



Turkcell Süper Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:



Bugün



20.00 Ankaraspor-Konyaspor (Yenikent ASAŞ)



24 Ocak Cumartesi:



14.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Eskişehir Atatürk)



14.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak)



14.00 Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)



14.00 Ankaragücü-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)



19.00 Beşiktaş-Denizlispor (BJK İnönü)



25 Ocak Pazar:



14.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk)



14.00 Kocaelispor-Hacettepe (İsmetpaşa)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)

