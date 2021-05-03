Düşme hattındaki Kasımpaşa'dan altın değerinde üç puan

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa'ya altın değerinde 3 puanı getiren golleri 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic, 45+3. dakikada da Thelin kaydetti.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kasımpaşa bu önemli galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Aytemiz Alanyaspor ise 57 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor’da Salih Uçan maçın ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yüzüne darbe alan başarılı orta saha oyuncusu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yıldız oyuncunun yerine 5. dakikada Davidson oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor müsabakasını Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Erol Bulut, tribünden takip etti. Daha önce Aytemiz Alanyaspor’u da çalıştırmış olan Bulut, protokol tribününde bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turuncu-yeşilli yöneticilerle sohbet etti.