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Spor

Ligde dengeler değişti!..

Beşiktaş kazansa liderlik koltuğuna oturacaktı ama kaybederek yarışa Fenerbahçe'yi de ortak etti..

29 Kasım 2008 02:00



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Portekiz'in Porto takımına sahasında 2-1 yenilerek gruptan çıkma şansını yitiren Fenerbahçe, derbiyi kazanıp ligde zirve yarışından kopmamak için sahaya çıkarken Beşiktaş ise dün Trabzonspor'un puan kaybetmesinin ardından yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyordu.

Fenerbahçe karşısında mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 11. dakikada Selçuk'un golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlılar, 21. dakikada Nobre ile skoru eşitledi. Siyah beyazlı takım attığı gole fazla sevinemedi. 27. dakikada Güiza, sarı lacivertli ekibi bir kez daha öne geçirdi. Özellikle defansta büyük hatalar yapan Beşiktaş, 41. dakikada Cisse'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra rakibi karşısında daha kontrollü bir futbol oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Hücumda daha etkili oynamaya başlayan Beşiktaş, savunma güvenliğini bırakınca, sarı-laciverli ekip pek çok pozisyon buldu ancak golü bulamadı ve sarı-laciverliler, sahadan 2-1 galip ayrılarak Turkcell Süper Lig'de bu sezon Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş derbisinini de kazandı.

Turkcell Süper Lig'de bugün 4 maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Beşiktaş...................( 2 - 1 )

Sivasspor - Gaziantepspor...............( 3 - 0 )

Ankaraspor - Ankaragücü.................( 0 - 1 )

Eskişehirspor - Denizlispor.............( 4 - 3 )

Turkcell Süper Lig'de yarının maç programı:

Bursaspor-Antalyaspor, Kocaelispor-Konyaspor, Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Hacettepe 

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