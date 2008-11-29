Ligde dengeler değişti!..

Fenerbahçe - Beşiktaş...................( 2 - 1 )

Sivasspor - Gaziantepspor...............( 3 - 0 )

Ankaraspor - Ankaragücü.................( 0 - 1 )

Eskişehirspor - Denizlispor.............( 4 - 3 )

Fenerbahçe karşısında mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 11. dakikada Selçuk'un golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlılar, 21. dakikada Nobre ile skoru eşitledi. Siyah beyazlı takım attığı gole fazla sevinemedi. 27. dakikada Güiza, sarı lacivertli ekibi bir kez daha öne geçirdi. Özellikle defansta büyük hatalar yapan Beşiktaş, 41. dakikada Cisse'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra rakibi karşısında daha kontrollü bir futbol oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 önde girdi.Hücumda daha etkili oynamaya başlayan Beşiktaş, savunma güvenliğini bırakınca, sarı-laciverli ekip pek çok pozisyon buldu ancak golü bulamadı ve sarı-laciverliler, sahadan 2-1 galip ayrılarak Turkcell Süper Lig'de bu sezon Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş derbisinini de kazandı.Bursaspor-Antalyaspor, Kocaelispor-Konyaspor, Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Hacettepe