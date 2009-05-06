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Spor

Ligde 31. hafta hakemleri

06 Mayıs 2009 17:18


Turkcell Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.


Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

9 Mayıs Cumartesi
19.00 Gençlerbirliği-Hacettepe: Selçuk Dereli

19.00 Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım

19.00 Ankaraspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

19.00 Fenerbahçe-Denizlispor: Tolga Özkalfa

19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Suat Arslanboğa

19.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Deniz Çoban

19.00 Bursaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Eskişehirspor-Antalyaspor: Yunus Yıldırım

10 Mayıs Pazar
19.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Fırat Aydınus


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