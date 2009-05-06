Ligde 31. hafta hakemleri

Turkcell Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
9 Mayıs Cumartesi
19.00 Gençlerbirliği-Hacettepe: Selçuk Dereli
19.00 Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım
19.00 Ankaraspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Fenerbahçe-Denizlispor: Tolga Özkalfa
19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Suat Arslanboğa
19.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Deniz Çoban
19.00 Bursaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Eskişehirspor-Antalyaspor: Yunus Yıldırım
10 Mayıs Pazar
19.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Fırat Aydınus