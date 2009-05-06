Ligde 31. hafta hakemleri



Turkcell Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.





Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:



9 Mayıs Cumartesi

19.00 Gençlerbirliği-Hacettepe: Selçuk Dereli



19.00 Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Bülent Yıldırım



19.00 Ankaraspor-Beşiktaş: Halis Özkahya



19.00 Fenerbahçe-Denizlispor: Tolga Özkalfa



19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Suat Arslanboğa



19.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Deniz Çoban



19.00 Bursaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır



19.00 Eskişehirspor-Antalyaspor: Yunus Yıldırım



10 Mayıs Pazar

19.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Fırat Aydınus





