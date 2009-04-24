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Spor

Ligde 29. haftanın programı

24 Nisan 2009 14:02


Turkcell Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Turkcell Süper Lig'de 29. hafta programı şöyle:

25 Nisan Cumartesi
14.00 Hacettepe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
16.15 Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü (FB Şükrü Saracoğlu)

26 Nisan Pazar
14.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)
14.00 Kayserispor-Konyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14.00 Kocaelispor-Antalyaspor (İzmit İsmetpaşa)
14.00 Bursaspor-Denizlispor (Bursa Atatürk)
16.15 Eskişehirspor-Beşiktaş (Eskişehir Atatürk)
20.00 Galatasaray-Ankaraspor (Ali Sami Yen-Seyircisiz)

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