Lig TV otobüsü devrildi: 16 yaralı

T24 - Lig Tv yayın ekibini taşıyan otobüs Sivas-Trabzon yolunda kaza yaptı. Kazada 16 Lig TV çalışanı yaralandı.
Dün akşam oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından bugün oynanacak Trabzonspor-Gaziantepspor maçını naklen yayınlayacak Lig TV personelini taşıyan otobüs kaza yaptı.
Sivas’tan hareket ettikten sonra Gümüşhane Kelkit yolunu kullanan Lig TV otobüsü olumsuz hava koşulları yüzünden yoldan çıktı.
Yaklaşık 300 metre sürüklenen otobüs, şans eseri 200 metrelik bir uçurumun başında durabilirken, araçta bulunan 30 personelden 16'sı çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılardan 6’sı Erzincan, 10’u da Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Lig TV'nin Canlı Yayın Yönetmen Musa Çözen, kazanın gece saat 03.00'te meydana geldiğini söyledi. Buzlanma nedeniyle devrilen otobüs, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra otobüsün altında biriken karların durduruğu otobüs, yaklaşık 200 metrelik bir uçurumun eşiğinde durdu.