Lig biter bitmez Mert Hakan ve Emre Kılınç'a imza attırılacak

Galatasaray'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar sürerken bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş transferi için beklenen hamleyi yapıyor. Yönetim, gerekli transfer kaynağını yaratıp hem Mert’e hem de Emre Kılınç'a belirlenen imza paralarını lig biter bitmez ödeyecek.

Sivasspor’da müthiş bir sezon geçiren ve lig bitiminde kontratları sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, iki ezeli rakibi birbirlerine düşürdü.



Galatasaray’ın devre arasında ön protokol imzaladığı iki futbolcu için Fenerbahçe cephesinden de ciddi bir pres var. Yeni sezonda sportif direktör olmasına kesin gözle bakılan Emre Belözoğlu’nun, her iki ismi sürekli aradığı ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi haberler üzerine harekete geçti. Maçlar oynanmadığı için pek çok gelirinden mahrum olan Cim Bom, kaynak arayışlarını hızlandırdı.

Bir yandan oyuncu ve personel maaşlarını ödemeye çalışan yönetim, gerekli transfer kaynağını yaratıp hem Mert’e hem de Emre’ye belirlenen imza paralarını lig biter bitmez ödemeyi hedefliyor.



Yönetimin planı, transferde ilk imzaları bu iki oyuncuya attırmak.