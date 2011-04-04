-LİG, "YERLİ" TEKNİK ADAMLARA EMANET ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında, Almanya ve Fransa ile birlikte en az sayıda yabancı teknik adamın görev yaptığı lig durumunda bulunuyor. Sezon başında 4 yabancı teknik adamın görev aldığı Spor Toto Süper Lig'de, Beşiktaş Teknik Direktörü Bern Schuster ve Galatasaray'ın Rumen teknik direktörü Georghe Hagi'nin de veda etmesiyle sadece 2 yabancı teknik adam kaldı. Gençlerbirliği'nin Alman çalıştırıcısı Ralf Zumdick ve Kayserispor'un Gürcü teknik direktörü Şota Arveladze ligde görevlerini sürdüren yabancı teknik adamlar oldu. Şampiyonluk yarışında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'un teknik direktörlerinin yerli olduğu Spor Toto Süper Lig, UEFA sıralamasında üst sırada bulunan ligler arasında Bundesliga (Almanya) ve Ligue 1 (Fransa) ile birlikte en az yabancı teknik direktörün yer aldığı organizasyon olarak dikkat çekiyor. -FRANSA VE ALMANYA'DA DA 2 YABANCI GÖREV YAPIYOR- Spor Toto Süper Lig ile birlikte Avrupa'da en az yabancı teknik direktörün görev aldığı ligler arasında yer alan Fransa Ligue 1'de de 20 takımdan sadece 2'sinde yabancı teknik adam görev alıyor. Milli futbolcular Hasan Kabze (PSG) ve Mevlüt Erdinç'in (Montpellier) de forma giydiği ligde, Arles-Avignon'u Bosna Hersekli Faruk Hadzibegic, Lens'ı ise Rumen teknik adam Ladislau Bölöni çalıştırıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ise Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach dışındaki bütün takımlar kadrolarını yerli teknik direktörlere teslim etmiş durumda. Ligin en köklü kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih'de Hollandalı tecrübeli çalıştırıcı Louis van Gaal görev alırken, Borussia Mönchengladbach'da ise İsviçreli Lucien Favre, teknik direktörlük koltuğunda yer alıyor. -EN FAZLA YABANCI TEKNİK ADAM, PREMIER LİG'DE- Dünyanın en çok izlenen ligleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig, değerlendirmeye alınan Avrupa liglerinde takımların en çok yabancı teknik direktöre yer verdiği lig olma özelliğine sahip. 20 takımın mücadele ettiği ligde şu anda 7 farklı ülkeden 14 yabancı teknik direktör görev yapıyor. Ligde, Arsenal (Arsene Wenger-Fransa), Fulham (Mark Hughes-Galler), Aston Villa (Gerard Houllier-Fransa), Bolton Wanderers (Owen Coyle-İskoçya), Liverpool (Kenny Dalglish-İskoçya), Stoke City (Tony Pulis-Galler), West Ham United (Avraham Grant-İsrail), Birmingham City (Alex McLeish-İskoçya), Chelsea (Carlo Ancelotti-İtalya), Manchester City (Roberto Mancini-İtalya), Wigan Athletic (Roberto Martinez-İspanya), Blackburn Rovers (Steve Kean-İskoçya), Manchester United (Alex Ferguson-İskoçya) ve Wolverhampton Wonderers (Mick McCarthy-İrlanda) takımları teknik direktör tercihlerini yabancı isimlerden yana kullandı. Rusya Premier Ligi, İngiltere'nin ardından en çok yabancı teknik adamın çalıştığı lig olarak 2. sırada yer aldı. 8 farklı ülkeden 9 yabancı ismin çalıştığı ligde, kadrolarını yabancı teknik adamlara ''emanet'' eden takımlar ise şöyle: Zenit Petersburg: Luciano Spalletti (İtalya), Rubin Kazan: Kurban Berdiyev (Türkmenistan), Dinamo Moskova: Miodrag Bozoviç (Karadağ), Kuban Krasnodar: Dan Petrescu (Romanya), FK Krasnodar: Slavoljub Muslin (Fransa), Terek Grozni: Ruud Gullit (Hollanda), FK Rostov: Oleg Protasov (Ukrayna), Volga Nizhniy Novgorod: Omari Tetradze (Gürcistan), Tom Tomsk: Valeri Nepomnyashchiy (Türkmenistan). -LA LİGA VE DİĞER LİGLER- Dünya üzerindeki birçok yıldız oyuncunun forma giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ise yabancı teknik direktörlere ''yabancı olmayan'' ligler arasında bulunuyor. 30 haftanın geride kaldığı ligde şu anda 7 farklı ülkeden 7 antrenör görev alırken, Real Madrid (Jose Mourinho-Portekiz), Espanyol (Mauricio Pochettino-Arjantin), Mallorca (Michael Laudrup-Danimarka), Real Sociedad (Martin Lasarte-Uruguay), Malaga (Manuel Pellegrini-Şili), Hercules (Miroslav Djukiç-Sırbistan) ve Real Zaragoza (Javier Aguirre-Meksika), tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullanıyor. Barcelona, Villarreal, Almeria, Deportivo La Coruna, Levante, Sporting de Gijon, Atletic Bilbao, Valencia, Atletico Madrid, Getafe, Osasuna, Sevilla ve Racing Santander'i İspanyol teknik adamlar çalıştırıyor. Avrupa'nın en iyi 5 ligi arasında gösterilen İtalya Serie A'da ise diğer üst düzey liglere oranla daha az yabancı teknik adamın çalışması dikkati çekiyor. Toplam 20 takımın mücadele ettiği ligde yalnızca Fiorentina (Sinisa Mihajloviç-Sırbistan), Catania (Diego Simeone-Arjantin) ve İnter (Leonardo-Brezilya) yabancı teknik adamlarla çalışıyor. Hollanda Eredivisie Ligi'nde yer alan kulüplerin ise takım kadrolarını genellikle yerli isimlere emanet ettiği gözlemleniyor. 18 takımın yer aldığı ligde 14 ekibin teknik direktörlük koltuğunda Hollandalı isimler oturuyor. Twente (Michel Preud'homme-Belçika), Vitesse Arnheim (Albert Ferrer-İspanya), Roda JC Kerkrade (Harm van Veldhoven-Belçika) ile De Graafschap Doetinchem ise (Darije Kalezic-Bosna Hersek) yabancı teknik direktörler tarafından yönetiliyor.