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'Life of Color' partisinde şüpheli ölümler

Ölen 2 gencin uyuşturucudan öldüğü iddiası üzerine polis, aralarında torbacıların da olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı

10 Ağustos 2016 23:03

İstanbul'da, 6 Ağustos'ta gerçekleşen ve underground müziğin ünlü isimlerini bir araya getiren dünyaca ünlü "Life of Color" partisinde 2 gencin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ölenlere uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Dünyaca ünlü, “Life of Color” adlı parti organizasyonunun Türkiye ayağı, Bahçeköy Life Park’ta düzenlendi.

 

3 gencin durumu ağır

 

sözcü'nün haberine göre; Geçtiğimiz Cumartesi Günü düzenlenen partide birbirinden ünlü müzisyenler sahne alırken, dinleyiciler arasında 5 genç rahatsızlandı.


Çevre hastanelere kaldırılan gençlerden 19 yaşındaki T.E. ve arkadaşı Ö.S. hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören 3 kişinin ise durumlarının ağır olduğu belirlendi.

 

Parti sırasında uyuşturucu satan iki kişi gözaltına alındı

 

Yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Gençlerin uyuşturucudan ölmüş olabileceği bilgisine ulaşıldı. Parti sırasında uyuşturucu sattıları tespit edilen “torbacı” olarak adlandırılan iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.


Şüphelilerin ölen gençlerle irtibatlı oldukları ve uyuşturucu verdikleri belirlendi. Gençlerin cesetleri ise ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

 

Gençlerin ölüm nedeni araştırılıyor

 

Şüphelilerin sorgusu sürereken, Adli Tıp Kurumu ön raporu hazırlandı. Gençlerin, uyuşturucu ya da alkolden ölmüş olabilecekleri belirtildi.

Bunun üzerine, şüphelilerin ilişkileri mercek altına alındı. İstanbul Emniyeti uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Yakalananların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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