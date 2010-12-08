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Dünya

LİEBERMAN'IN YARDIMCISINDAN ''ÖZÜRE'' RET TEL AVİV (A.A)

08 Aralık 2010 12:16

-LİEBERMAN'IN YARDIMCISINDAN ''ÖZÜRE'' RET TEL AVİV (A.A) - 08.12.2010 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bir yardımcısı, "Türkiye'den özür dilenmesinin, teröre teslim olmak anlamına geleceğini" ileri sürdü. Ynet internet haber sitesinin haberine göre, adı belirtilmeyen Lieberman'ın yardımcısı, "asıl Türkiye'nin Mavi Marmara gemisini göndermesi nedeniyle İsrail'e tazminat ödemesi gerektiğini" öne sürdü. Lieberman'a yakın isimler, Gazze'ye yardım gemilerine düzenlenen baskın nedeniyle Türkiye'den özür dilenmesi ve karşılığında iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi yolundaki çabaları tümüyle reddederken, Ynet'e konuşan Lieberman'ın yardımcısı, "Türkiye'den dilenecek bir özür, teröre teslim olmak demektir" dedi. "Lieberman açısından, İsrail'in bir özrü söz konusu değil" ifadesini kullanan Lieberman'ın yardımcısı, "Özür dilemesi gereken biri varsa, Türkiye'dir. Teröristlere yardım önerdiği için Türkiye tazminat ödemelidir" görüşünü öne sürdü. Lieberman'ın yardımcısının basına yansıyan ifadeleriyle ilgili olarak ise, İsrail Başbakanlığı herhangi bir değerlendirme yapmaktan kaçındı. Öte yandan, Jerusalem Post ve Kanal 2 televizyonunda verilen haberlerde, iki ülke yetkilileri arasında yapılan Cenevre'deki görüşmeye değinildi ve İsrailli bir kaynak, "İsrail'in Gazze'ye yardım götüren filoyu ele geçirmesi sırasındaki tavrının kasti olmadığını ortaya koyacak bir formül arayışı içinde olduklarını" kaydetti.

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