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Dünya

Lieberman’dan 'PKK'ya yardım'a yalanlama

Lieberman, dün İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye karşı bazı planların hazırlığı içinde oldu

11 Eylül 2011 03:00

T24 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, dün İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye karşı bazı planların hazırlığı içinde olduğu yolundaki haberini yalanladı.
 

Kanal 2 televizyonunda, İsrail'in tanınmış gazeteci ve analistlerinden Ehud Yaari ile birlikte konuk olan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman 'a, ''Bakanlığı döneminde hem Türkiye hem de Mısır'dan büyükelçilerin kovulduğuna'' işaret edilerek, gazetede yayımlanan haberin doğru olup olmadığı soruldu.


Haberin doğru olmadığını söyleyen lieberman'a, bu kez, ''Peki (Dışişleri'nde) böyle şeyler konuştunuz mu?'' sorusu yöneltildi. Lieberman, bu soruya, ''Dışişleri Bakanlığı'nda her gün yüzlerce fikir tartışma konusu edilir'' yanıtını verdi.


Bunun üzerine, Ehud Yaari, ''Açıkça söyleyin, PKK terör örgütüne silah vs. sağlama gibi, yardım etme konusu konuşuldu mu?'' diyerek, sorusunu yineledi.


Lieberman, soruya bu kez ''Hayır, kesinlikle konuşulmadı'' karşılığını verdi.


Lieberman, Palmer Komisyonu raporunun ''Mavi Marmara'' baskını ile ilgili olarak İsrail'in eyleminin ve Gazze'ye ablukanın haklı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu da ifade etti.


Lieberman, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesinin yeniden sağlanacağı ve Türkiye'nin, böyle bir normalleşmenin çıkarına olacağını göreceği umudunda olduğunu da kaydetti.



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