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Dünya

Lieberman: "Tek taraflı devlet ilanının ciddi sonuçları olur'' TEL AVİV (A.A)

14 Eylül 2011 18:24

-Lieberman: "Tek taraflı devlet ilanının ciddi sonuçları olur'' TEL AVİV (A.A) - 14.05.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "Filistin devletinin tek taraflı olarak deklarasyonunun ciddi sonuçlarının olacağını" savundu. İsrail radyosunun haberine göre Lieberman, İsrail'in güneyinde düzenlenen tarımla ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere karşı büyük cömertlik gösterdiğini, ancak karşılığında barış sağlayamadığını iddia etti. "Gazze'yi son milimetresine kadar terk ettik. Barış ve huzur alabildik mi? Lübnan'dan ayrıldık, barışa sahip olabildik mi" diye soran Lieberman, İsrail'in tavizlerinin hiçbirinin barışla sonuçlanmadığını ifade etti. İsrail'in yaptığı herşeyin bir iyi niyet jesti olarak değil, bir zayıflığın işareti olarak görüldüğünü söyleyen Lieberman, "Oslo anlaşmasından bu yana 18 yıldır biz herşeyi denedik. Bana 'kötü adam' denilmesini kabul ediyorum ama, diğerleri ne yaptı? Camp David'de (İsrail Savunma Bakanı Ehud) Barak tüm Filistin taleplerini kabul etti, karşılığında ne aldık? Bir diğer intifada ve daha fazla dökülen kan" ifadelerini kullandı. "Hamas'ın Gazze'de yaptığı şekilde, Batı Şeria'yı da eline geçirmeyeceğini kimsenin garanti edemeyeceğini" söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail'in 1967 sınırlarına dönüşü kabul edecek tavizler bile verse, bunun akabinde de barışın sağlanacağına ilişkin bir garanti olmadığını öne sürdü. Lieberman "BM'de tek taraflı bir Filistin devletinin deklarasyonunun ciddi sonuçları olacaktır" derken, sonunda sağduyunun galip gelip, müzakerelere geri dönüşün sağlanabileceği ve bir arada yaşamanın mümkün olabileceğine yönelik umudunu da dile getirdi. İsrailli bakanlardan Matan Vilnai de BM'de tek taraflı devlet ilanı tasarısıyla ilgili olarak "Filistinlilerin büyük hata yaptığını" savundu.

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