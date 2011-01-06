Lieberman: Türkiye'nin şamar oğlanı olmayacağız

T24- Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan "Türkiye'nin şamar oğlanı olmayacağız" başlıklı yazıda İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye'deki son gelişmelerin Ayetullah Humeyni önderliğinde gerçekleşen 1979 İran İslam devrimini hatırlattığını belirtti. Lieberman, İnsani Yardım Vakfı'nın Hamas'a destek verdiğini ve ABD'nin vakfı "yasakdışı" olarak kategorilendirmesi gerektiğini yazdı.



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye ile ikili ilişkilerde bozulmanın Türkiye'nin iç politikalarından kaynaklandığını söyledi ve Türkiye'yi 1979 İslam devrimi öncesindeki İran'a benzetti.



Lieberman, Jerusalem Post gazetesinin bugünkü sayısında "Türkiye'nin şamar oğlanı olmayacağız" başlığıyla yer alan yazısında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na yakın ilişkilerin nasıl yeniden kurulabileceği konusunda "dürüst ve içten" bir diyalog önerdi.



Aşırı sağcı bir partinin lideri olan Lieberman yazısında şu ifadeleri kullandı:



"İlişkilerdeki tamamen tek taraflı değişiklik bizim davranışlarımızı yansıtmıyor, Türkiye'nin iç politikasından kaynaklanıyor ... Ne yazık ki, Türkiye'deki son gelişmeler Ayetullah Humeyni önderliğinde gerçekleşen 1979 İran İslam devrimini hatırlatmaktadır. Tıpkı Türkiye gibi, İran'da bir zamanlar İsrail'in en yakın müttefiklerindendi" dedi.



İHH'yı yasadışı ilan edin



Öte yandan Lieberman, Amerika Birleşik Devletleri'nin "İnsani Yardım Vakfı" İHH'yı yasadışı ilan etmesini istedi.



Lieberman, Amerika İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ile Kudüs'te yaptığı görüşmede İHH'nın Hamas'a destek sağladığını öne sürdü ve vakfın yasadışı örgütler kategorisine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.



Lieberman'ın İHH'nın destek sağladığını iddia ettiği Hamas, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin terörist örgütler listesinde yer alıyor.





