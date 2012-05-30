Lieberman: Türkiye subaylarımızı terörize edemez

Türkiye'nin Mavi Marmara baskın için hazırladığı iddianameye tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "İsrail subaylarının Türkiye tarafından terörize edilmesine izin vermez" dedi.

İsrail'i ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauk'la görüşmesi sırasında açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye'yi topa tuttu.

Mavi Marmara baskını emrini veren ve operasyona katılan İsrail'li askerlerin yargılanmak için Türkiye'ye iade edilmesini öngören iddianamaya sert tepki gösteren Lieberman, İsrail'in subaylarının Türkiye tarafından terörize edilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda İsrail'e karşı provokatif bir dil kullanmasına rağmen bu konuda oldukça sabırlı davrandıklarını savunan İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Mavi Marmara'ya düzenlenen operasyonun uluslararası yasalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve tamamen hukuki olduğunu söyledi. Lieberman, ülkesinin bu konuda haklı olduğunun BM Uluslararası Soruşturma Komitesi'nin raporu sonucunda da ortaya çıktığını iddia etti.



'Avrupa Türkiye'ye yerini hatırlatmalı'



Lieberman, "Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin İsrail eski Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey subaylarına karşı bu temelsiz ve provokatif iddialarına itibar etmeyeceğini umuyorum" dedi.

Avrupa ülkelerinin, NATO üyesi Türkiye'ye nerede durması gerektiğini hatırlatacağını ve bu tur davranışlarını engelleyeceğini umduğunu söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, "İsrail sorumlu davranmaya ve Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın provokatif açıklamalarına itibar etmeyerek, Ortadoğu'da istikrar ve barışın korunması için çaba harcamaya devam edecek" dedi.



Türkiye iadelerini istiyor



Türkiye, İsraille imzaladığı suçluların iadesi anlaşması gereği, Mavi Marmara iddianamesinde ömürboyu ağırlaştırılmış hapis cezası istediği dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gabi Ashkenazi, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi ve İstihbarat Başkanı Amos Yadlin’in iadesini isteyebilir.

İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Danny Ayalon, iddianamedeki suçlamaların dört eski komutanın “üçüncü ülkelere seyahat etmelerini engellemeyeceğine inandığını” söylemişti.