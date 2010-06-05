Lieberman: Türkiye, İran olma olunda

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Öldürmeyeceksin' açıklamalarına İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'dan cevap geldi. Lieberman, "İran'ın devrimden önce İsrail'in dostu olduğunu söyleyerek Türkiye'de aynı yola girdi" yorumunda bulundu.



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in İrlanda yardım gemisinin ''teftiş edilmeden'' Gazze Limanı'na girişine izin vermeyeceklerini yineledi. İsrail devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lieberman, ''İrlanda Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'ne bu geminin (Rachel Corrie) önceden teftiş edilmeden Gazze'ye gidemeyeceğini az önce bildirdim'' dedi.





"Türkiye, İran olma yolunda"



Türk gemisine İsrail donanmasının baskınının sorulması üzerine, Lieberman, ''Hedefe ulaşılmıştır. Filo Gazze'ye gitmeyi başaramamıştır ve askerlerimizin tamamı, bazıları yaralı, sağ olarak geri dönmüştür'' yanıtını verdi. Filo yolcuları arasında, ''ceplerinde tomarla para olanlar ve El Kaide terör örgütüyle bağlantılı olanlar vardı'' iddiasında bulunan Lieberman, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin bozulmasının sorulması üzerine, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin, Müslüman dünyasında ağır basan bir yere sahip olmasını istiyor ve İsrail, yığınları körüklemek için iyi bir bahane. Humeyni devrimine kadar İran da İsrail'in büyük dostuydu. Türkiye ile benzer bir süreç ortaya çıkıyor'' yanıtını verdi.





"Martin: Geminin Gazze'ye ulaşmasına izin verilmeli"



İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin ise insani yardım taşıyan ''Rachel Corrie'' gemisinin Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.



Martin, yaptığı yazılı açıklamada, ''Gemidekiler, barışçı niyetlerini açıkça ortaya koydular ve İsrail güçlerine herhangi bir şekilde direnmeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Rachel Corrie'deki herhangi bir kişiye karşı güç kullanılmasının gerekçesi olamaz'' dedi.





"Gönüllüler Aşdod'a yanaşmayı kabul etmedi"



Martin, açıklamasında, İsrailli yetkililerle bu sabah, ''geminin Aşdod'a yanaşması, BM ve İrlanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde yapılacak incelemelerin ardından insani yardımın gemideki 2 gönüllü eşliğinde Gazze'ye ulaştırılması'' konusunda anlaştıklarını ancak gemidekilerin bunu kabul etmediğini bildirdi.



Bu tür bir anlaşmanın bölgeye gelecekte de insani yardım ulaştırılması açısından faydalı olacağına inandığını belirten Martin, ''Gönüllüler kendilerine bugün öğleden sonra ilettiğimiz bu öneriyi, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, hükümete çabaları için teşekkür ederek, reddetti'' dedi.



''Gemidekilerin Gazze'ye ilerleyerek protestolarını sürdürmeyi isteme haklarına tamamen saygı duyduğunu'' ifade eden Martin, İsrail hükümetinden de, çimento dahil, gemideki tüm yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamasını istedi.



Dışişleri Bakanı Martin, ''İrlanda hükümeti, Gazze'deki ablukayı kaldırması için İsrail'e çağrıda bulunmaya devam ediyor. İsrail bir an önce, silah haricindeki her türlü malzemenin Gazze'ye ulaştırılması konusunda kolaylık sağlamalı'' dedi.





