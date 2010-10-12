Lieberman, Fransız ve İspanyol bakanı çıldırttı

T24 - Türk Büyükelçi'yi alçak koltuğa oturtan İsrail Dışişleri Bakanı bu kez Fransız ve İspanyol Dışişleri Bakanlarını çıldırttı.





Daha önce Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u “alçak koltuğa” oturtarak Ankara-Tel Aviv krizini tırmandıran İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, bu kez de İspanya ve Fransa dışişleri bakanlarını çileden çıkardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, önceki gün Lieberman ile bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, İsrailli bakanı “bütün diplomatik kuralları çiğnemekle” suçladı.

İki bakan, Lieberman’ı ayrıca “sözünde durmayarak güvenlerini kötüye kullanmakla” suçladı.

Haaretz’in haberine göre Lieberman, Filistin sorunun çözümünde adım atılması gerektiğini söyleyen iki mevkidaşına, “Siz önce kendi sorunlarınızı halledin, sonra ben sizi dinlemeye hazırım. En azından, önce Kıbrıs ve Kosova’daki sorunları halledin, sonra konuşalım” demesi gerginliğe yol açtı.

Lieberman’ın görüşmenin ayrıntılarını basına sızdırması iki bakanı daha da çileden çıkarttı. Haaretz’in yabancı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İspanyol ve Fransız bakanlar, Lieberman’ı “görüşmenin içeriğini sızdırarak güvenlerini kötüye kullanmakla” suçladı.

İki bakan ayrıca, Lieberman’ın kullandığı dille bütün diplomatik kuralları çiğnediğini savundu.

Lieberman ise suçlamalar karşısında tekrar kendisini savundu. Fransa’nın burkayı, İsviçre’nin de minareleri yasakladığını hatırlatan İsrail Dışişleri Bakanı, “İş bunlara gelince hiç kimse rahatsız olmuyor. Ortadoğu’da ancak güçlüler ayakta kalır” diye konuştu.





