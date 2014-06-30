Lieberman Berlin'de

Lieberman'ın Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Lieberman, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı davadan kasım ayında beraat ettikten sonra bakanlık görevine geri dönmesinin ardından ilk yurtdışı gezisini Berlin'e yapıyor.
Lieberman son olarak 2012 yılının mayıs ayında Berlin'i ziyaret etmişti.
Öte yandan 3 yerleşimci gencin kaybolmasının ardından bölgede patlak veren gerginlik devam ediyor. Gazze'den İsrail'e 10'dan fazla roket atılırken İsrail uçakları Hamas'a ait mevzileri bombaladı.
İsrail operasyonunda Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El Kassam Tugayları'na mensup bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.