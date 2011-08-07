-LİEBERMAN BAĞLARIN KOPARILMASINI İSTİYOR TEL AVİV (A.A) - 07.08.2011 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Eylül ayında BM'ye tam üyelik için başvuracak Filistin Yönetimi ile güvenlik işbirliği dahil tüm ilişkilerin kesilmesini istedi. İsrail radyosunun haberine göre Lieberman, Knesset'te (İsrail parlamentosu) düzenlediği basın toplantısında, Filistin Yönetimi'nin Lahey'deki uluslararası mahkemede İsrailli yetkililerin ve subayların yargılanması için çabalarını yoğunlaştırdığını belirterek, Filistinli yetkililerin Eylül ayında Filistin devletine destek için şiddet içermeyen gösterilere hazırlandıklarını söylemelerinin aksine, şiddet eylemleri hazırlıkları içinde olduklarını öne sürdü. "Binlerce kişi askeri kontrol noktalarına yürüyüp, buradan geçmeye çalışırsa bunun sonucu ne olur? Hepsinden öte askerler, subaylar ne yapacaklar?" diye soran Lieberman, "Şiddet olaylarının meydana geleceği aşikardır. Filistin Yönetimi, şimdiye kadar görmediğimiz ölçüde şiddet eylemlerine ve kan dökmeye hazırlanıyor" iddiasında bulundu ve bu nedenle İsrail iç kabinesinin bugün öğleden sonra yapılması beklenen toplantısında, Filistin Yönetimi ile tüm bağların kesilmesi önerisinde bulunacağını belirtti. Lieberman, bunu söylerken, ne Hazine, ne Sular İdaresi ve ne de Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Filistin Yönetimi ile bağlarını sürdürmesini, güvenlik alanında işbirliğinin de kesilmesini istedi. -MAVİ MARMARA OLAYI: "İSRAİL YÜZDE 100 HAKLIYDI"- İsrail'in "Sekizler" olarak anılan iç kabinesinin toplantısında, Türkiye'den Mavi Marmara'da öldürülen Türkler nedeniyle özür dilenmesi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Lieberman, bu konudaki bir soruya da "her ne tür olursa olsun, Türkiye'den özür dilenmesine karşı olduğunu" tekrarlayarak karşılık verdi ve "Sonuçları trajik olsa da Mavi Marmara'da yaptığı eylemde İsrail yüzde 100 haklıydı" dedi.